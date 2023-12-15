日月潭涵碧樓推養生富貴年菜　12／16開放預訂

▲日月潭涵碧推出養生富貴年菜，圖為雪濃鮑魚極品鍋。（圖／日月潭涵碧樓提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭涵碧樓為迎接2024新年和金龍年新春，推出「涵碧養生富貴年菜」，結合館內三大餐廳，由湖光軒中餐廳主廚林宗立（Mike Lin）領軍推出傳統經典功夫菜、東方餐廳西式年菜、九重花間日本餐廳日式年菜，可自由搭配選購宅配到府。

業者指出，湖光軒中餐廳推出「養生富貴年菜」中，以做工繁複費時的功夫大菜「聚春極品佛跳牆」最受頂級客人喜愛：溶入花膠的琥珀色湯頭口感滑潤，富含膠原蛋白、口感層次豐富、自然鮮甜回甘，每份4萬2888元（含甕）可供10人份食用，為涵碧樓每年熱賣年菜之一；「雪濃鮑魚極品鍋」則以慢火細燉熬出鮮醇湯品，加上外型宛如金元寶的鮑魚，象徵著富貴與好運，每份7200元（可供十人食用）。

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▲▼涵碧稻香東坡牛、經典法式料理紅酒燉牛肉。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓今年也新推出應景的「涵碧稻香東坡牛」：以草繩綑綁的牛小排，佐以滷東坡肉的醬汁進行滷製，融合紹興酒馥郁風味，不但鎖住牛肉鮮甜也鎖住香氣、帶著稻草清香，為老粵菜注入新靈魂，每份1800元；針對用餐人口少的小家庭，涵碧樓則推出精緻團圓年菜組合，讓家庭主婦、婆婆、媽媽們輕鬆準備年菜：包括可供4至6人份食用的「事事如意」，內含湖光閩菜佛跳牆、紹興東坡肉、紅酒燉牛肉、香魚梅枝甘露煮等年菜，每份8200元，2至3人份的「五福臨門」，包含紹興東坡肉、芋泥香酥鴨、醉雞、十全藥膳放山雞全雞、桂花拉糕等，每份3988元。

▲▼香魚梅枝甘露煮、聚春極品佛跳牆。（圖／日月潭涵碧樓提供）

此外，涵碧樓亦集結湖光軒人樓氣滬杭點心推出「涵碧經典茶食組」，包括花枝海鮮餅、豉汁蒸排骨、柱侯炆鳳爪、蘿蔔絲酥餅、棗泥松子酥、葫蘆椒鹽酥、蜜汁叉燒酥、上海眉毛酥以及時尚拎包酥等滬杭點心組，每套1380元，為年節時光帶來豐富而多元的味蕾饗宴，並以紅麴發糕與鼠麴草年糕推出迎春開運禮盒，代表事業昌盛、好運年年來。

涵碧養生富貴年菜將於12月16日開放預訂，業者指出，即日起至2024年元月14日前訂購可享早鳥9折優惠，單筆消費滿1萬8000元加贈東方餐廳自助下午茶2客。