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保留導彈發射裝置　中國「海警版054A」重裝巡邏東南海

▲▼被稱為「海警版054A」新批次首艘大噸位海警船塗刷上正式舷號3306。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲「海警版054A」新批次首艘大噸位海警船塗刷上正式舷號3306。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

增添海上執法實力，被大陸軍迷戲稱為「海警版054A」新批次首艘大噸位海警船已接近完工，同時也塗刷上正式舷號3306。值得注意的是，該艦很可能預留導彈發射裝置的安裝空間和接口，必要時可使用反艦導彈，成為一艘能對100公里外目標進行打擊的近海巡邏艦。

從近期陸續曝光的照片來看，這艘新一代國產大型海警船外觀高度與中國海軍054A型導彈護衛艦相似，因此有了海警版054A的暱稱。該艦的滿載排水量不低於3900噸，航速約為28-30節，具備遠航能力，適於在專屬經濟區內執行長期的巡邏和執法等任務。

武器方面，海警版054A配置76毫米口徑主炮和1130速射炮，另有水炮、激光眩目裝置和定向聲波裝置等非致命性裝備。外界推測，考慮到中國海警在東海、南海所面對各國家各類「重量級」對手，因此將這批新打造的海警船保留安裝垂直發射單元的空間，擁有重火力改裝潛力可在必要時發揮作用，甚至對一線海軍進行增援和任務分擔。

預估藉由過去打造054A護衛艦成熟技術和「下餃子」的快速打造經驗，未來會在短時間內建造出數量更多的海警船。據了解，除了首艦已刷上舷號外，海警版054A目前至少有4艘正在舾裝之中，更多的批次建造將成為中國海警部隊的主力艦。

▼解放軍海軍054A型護衛艦玉林艦（569）。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍054A型護衛艦玉林艦（569）。（圖／翻攝中國軍網）

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