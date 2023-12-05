富二代冒名父母、女友借錢15萬　半年負債滾成1100萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南陳姓富二代因急需用錢，冒用父母、女友的名義向地下錢莊借款，結果票面金額在短短半年內從15萬元變成1100萬元。台南地院法官審理後，認為陳男自首犯罪，父母均到庭表示原諒，女友也接受和解，因此依偽造有價證券罪判處有期徒刑1年10個月，緩刑3年。

▲陳男向地下錢莊借款15萬元，僅僅半年債務就變成1100萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男因為急需用錢向不詳民間貸款業者借貸，後來因為無力償還本金及利息，應業者要求以「借新還舊」方式，將前一筆積欠債務金額加計新借用以償還所欠利息的金額，整合為新的借款金額，再以此次借款金額的3倍簽立借款契約書，同時簽發同面額的本票作為擔保。

陳男還在未經父母、女友的同意之下，將他們列為連帶保證人及共同發票人，從2022年3月至9月一共簽下13份借款契約書及本票，沒想到借貸的票面金額在短短半年內從15萬元變成1100萬元，他實在無力負擔，最終選擇向警方自首。

台南地院法官認為，陳男多次冒用父母、女友名義擔任連帶保證人及簽立本票，行為實屬不該，但考量到他是自首犯罪，犯後態度良好，父母皆到庭表示原諒，女友也願意接受和解，因此依偽造有價證券罪判處有期徒刑1年10個月。

此外，法官表示，陳男過去沒有前科，這次是因為急需用錢15萬元，才會在業者的要求下冒用他人名義簽發借款契約書及本票，過程中還遭到業者以借新還舊、債務整合等方式不斷累加債務金額至1100萬元，就整起犯行而言，他的主觀惡性尚屬輕微，相信經過此次教訓應知警惕，因此予以緩刑3年，希望他能改過自新，全案仍可上訴。