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下週五冬至　「4星座」健康有劫數、1類人注意消化系統

下週五即將迎來二十四節氣中的「冬至」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲下週五即將迎來二十四節氣中的「冬至」。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

下週五即將迎來二十四節氣中的「冬至」，又稱冬節、賀冬、冬至節、亞歲，與夏至相反，冬至時刻太陽直射南回歸線，這天亦是北半球（北回歸線以北）一年之中白晝最短，日影最長之一日，北極圈呈永夜狀態，南極圈呈極晝狀態。命理專家小孟老師透露，冬至當天4星座在健康方面有劫數，提醒大家多注意。

牡羊座

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牡羊座的朋友在冬至健康方面要留意一下，特別是作息情況，雖然牡羊座的人身體基本上都還算不錯，但若有出什麼狀況，首先要從作息跟心情情緒來看，有時太過煩燥的生活，也會導致作息不正常，因此盡量養成規律生活是好事。

處女座

處女座冬至一到，健康的部份容易會有過勞傾向，大部份都是跟職場的工作有關，除了賣力工作，還是要留意自己的身心及飲食作息是否正常，不然容易會過度疲勞，引發身體的不適。

巨蟹座

巨蟹座的朋友來說，冬至一到消化系統會比較弱一點，所以在飲食方面的選擇上，建議比較清淡的飲食，太過刺激性或油膩的食物要控制，不要過量攝取，以免造成腸胃負擔。

獅子座

獅子座冬至要注意的是新陳代謝問題，獅子座的朋友也是工作狂的一種，所以有時為了一些自己熱愛的事情，容易忘了要休息或正常吃飯，但這樣不正常的模式長期下來，會導致新陳代謝變差，所以還是要注意一些身材跟作息才行。

（圖／翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

▲（圖／翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

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