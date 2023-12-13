工地電梯「自由落體」！20公尺高空急速墜地　瑞典5工人慘死

▲ 瑞典發生工地升降梯失控墜落意外。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典首都斯德哥爾摩北郊發生一起工安意外，一處建築工地升降梯不明原因從20公尺空中失控墜地，相當於6層樓高，電梯內5名工人全數罹難。

綜合《天空新聞》等外媒，這起意外發生於斯德哥爾摩郊區的松德比貝里（Sundbyberg），一台工地用升降梯11日上午突然從20公尺半空急速墜落地面，造成5人重傷身亡，事發後該建築工地馬上停止施工。

高級檢察官強納森（Gunnar Jonasson）表示，本案涉及因工作環境問題導致他人死亡罪嫌，目前正進行初步調查，國家事故委員會（National Accident Commission）已經介入。

升降梯製造商Alimak執行長喬達爾（Ole Kristian Jødahl）聲明回應，這是一起悲慘的事件，除了對相關人員及其家屬表示關心，也正全力配合相關部門調查。

喬達爾說明，這台升降梯型號為Alimak Scando 650，在建築工地用於搬運乘客及建材，至今出廠成千上萬台，在全球各地的工地服役，20年來從未發生這類事件，該公司也已派出專家小組，以釐清事故原因。

建商Andersson Company Byggnads則表示，所有罹難者都是外包業者雇用，但「身為主要承包商，我們對工地安全負有關鍵責任。」