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亞錦賽「台韓大戰」門票翻倍賣！警方誘捕偵查　法院裁定不罰

▲北市警方針對棒球亞錦賽黃牛氾濫問題展開專案掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方針對棒球亞錦賽黃牛氾濫問題展開專案掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳韻如／台中報導

2023年亞洲棒球錦標賽於10日落幕，此為台北大巨蛋首次舉辦國際賽，而其中台韓大賽門票開賣就秒殺，但網路上卻出現黃牛票。北市警方就查獲一名廖姓男子，將票價1200元的門票哄抬到2500元，警方後續將他依社維法送辦。不過，法官認為，警方以誘捕偵查方式佯裝買家，實際無買票意思，認為廖男為未遂，而該法條未罰未遂，裁定廖男不罰。可抗告。

亞錦賽開打後黃牛票猖獗，台北市警方對此也展開掃蕩黃牛專案，並在短時間內就移送超過100件。

其中，台北市警松山分局移送指出，廖男在11月27日凌晨在臉書社團公開兜售「台韓大戰」內野區門票，警方網路巡邏發現後，佯裝以2500元向廖男購買，帶廖男收取警方匯款後，再提供取票序號給警方，由警方自行到超商取票，以此賺取不法價差1300元。

廖男遭查獲後辯稱，自己一時糊塗想賺價差，才會在網路上兜售門票，這是他第一次觸法，警方認為，他涉犯社會秩序維護法第64條第2款之規定，後續被函送台中地院裁處。

不過，法官認為，警方佯裝買家以誘捕偵查方式向廖男購買門票，但實際並無買票的意思，警方意在辦案，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成買賣行為，認定廖男僅能視為是未遂犯。法官表示，社會秩序維護法第64條並未處罰未遂犯，因此裁定不罰。可抗告。

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