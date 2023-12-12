迷路6天終撥出求救電話！獨攀南投過溪林道鬼打牆　男失溫睜眼亡

記者高堂堯、黃資真／南投報導

彰化一名47歲施姓男子5日獨自前往南投縣竹山鎮「過溪林道」攀登，卻在河谷裡迷途，始終繞不出去，直到11日手機恢復訊號，才終於報案求救。南投消防局獲報花費6小時抵達訊號處，惟施男仍因失溫睜眼死去。

▲彰化男獨攀南投過溪林道，失蹤6天失溫身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



南投縣消防局說明，施男5日挑戰獨攀過溪林道，原訂沿著河谷往太極峽谷，但該林道因歷年縣道延伸、拓寬，路途荒草蔓生，人煙罕至，又無商家，導致施男迷路，鬼打牆般在河谷裡繞圈，6天後施男終於在河谷一處發現手機有訊號，立刻用僅餘的力氣打電話報案，並清楚交代他的受困地點、座標等資訊。

消防局獲報後立即出動多名警義消前往，途中多次遇上無路可走，不斷另闢道路挺進，下切到河谷，攀越攔沙壩後發現施男疑因失溫，奄奄一息倒在河谷中，面對消防提問，施男甚至一度出現幻聽幻覺，表示自己是騎腳踏車到該處，但附近根本沒有腳踏車，最後在移動過程中睜著眼失去呼吸心跳，消防緊急進行CPR，並送往竹山秀傳醫院急救，仍宣告不治。

消防局表示，過溪林道雖屬於一般健行路線，難度也不高，依舊會發生此種迷途意外，呼籲社會大眾外出從事健行、登山等活動時，最好結伴而行，保障彼此安全。