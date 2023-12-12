　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

迷路6天終撥出求救電話！獨攀南投過溪林道鬼打牆　男失溫睜眼亡

記者高堂堯、黃資真／南投報導

彰化一名47歲施姓男子5日獨自前往南投縣竹山鎮「過溪林道」攀登，卻在河谷裡迷途，始終繞不出去，直到11日手機恢復訊號，才終於報案求救。南投消防局獲報花費6小時抵達訊號處，惟施男仍因失溫睜眼死去。

▲▼ 彰化男獨攀南投過溪林道，失蹤6天失溫身亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲彰化男獨攀南投過溪林道，失蹤6天失溫身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局說明，施男5日挑戰獨攀過溪林道，原訂沿著河谷往太極峽谷，但該林道因歷年縣道延伸、拓寬，路途荒草蔓生，人煙罕至，又無商家，導致施男迷路，鬼打牆般在河谷裡繞圈，6天後施男終於在河谷一處發現手機有訊號，立刻用僅餘的力氣打電話報案，並清楚交代他的受困地點、座標等資訊。

▲▼ 彰化男獨攀南投過溪林道，失蹤6天失溫身亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局獲報後立即出動多名警義消前往，途中多次遇上無路可走，不斷另闢道路挺進，下切到河谷，攀越攔沙壩後發現施男疑因失溫，奄奄一息倒在河谷中，面對消防提問，施男甚至一度出現幻聽幻覺，表示自己是騎腳踏車到該處，但附近根本沒有腳踏車，最後在移動過程中睜著眼失去呼吸心跳，消防緊急進行CPR，並送往竹山秀傳醫院急救，仍宣告不治。

消防局表示，過溪林道雖屬於一般健行路線，難度也不高，依舊會發生此種迷途意外，呼籲社會大眾外出從事健行、登山等活動時，最好結伴而行，保障彼此安全。

▲▼ 彰化男獨攀南投過溪林道，失蹤6天失溫身亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

ET快訊
才奪回蘇打綠　青峰突拋震撼彈：恐是最後一次
台中七期豪宅53組人馬搶標　隔壁住戶驚：景氣這麼好？
快訊／高雄法師翻車了！　四輪朝天
80萬人被記點！　兩大違規曝
快訊／19歲男女雙亡！　機車撞成碎片
快訊／北市環保局大樓火警！2人受困搶救中　民眾堅持丟垃圾
學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回
獨／穩交瑤瑤？　胡睿兒8字證實關係
繞不出去鬼打牆　男失溫睜眼亡
新冠死亡創5週新高！　1族群最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1北上火燒車！老賓士突冒煙起火　駕駛求警消先救高爾夫球具　

快訊／疑助念太累！高雄法師開車撞電桿「烏龜翻」躺路中

土地公前動手！街友拿花瓶痛砸阿北頭部10次　上月也攻擊路人

快訊／台1線恐怖車禍！機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

掩護潤寅詐貸472億　前法官「指揮滅證」撈662萬發監服刑

狂發337萬封簡訊！警抄詐團逮20人　新手媽裝木馬賺外快...下場曝

快訊／北市環保局大樓火警！2人受困警消搶救中　民眾堅持丟垃圾

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒離婚後「感情各自精彩」　8字證實關係　

屏東雙園大橋3車追撞　白車轉180度卡分隔島1女送醫

迷路6天終撥出求救電話！獨攀南投過溪林道鬼打牆　男失溫睜眼亡

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

國1北上火燒車！老賓士突冒煙起火　駕駛求警消先救高爾夫球具　

快訊／疑助念太累！高雄法師開車撞電桿「烏龜翻」躺路中

土地公前動手！街友拿花瓶痛砸阿北頭部10次　上月也攻擊路人

快訊／台1線恐怖車禍！機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

掩護潤寅詐貸472億　前法官「指揮滅證」撈662萬發監服刑

狂發337萬封簡訊！警抄詐團逮20人　新手媽裝木馬賺外快...下場曝

快訊／北市環保局大樓火警！2人受困警消搶救中　民眾堅持丟垃圾

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒離婚後「感情各自精彩」　8字證實關係　

屏東雙園大橋3車追撞　白車轉180度卡分隔島1女送醫

迷路6天終撥出求救電話！獨攀南投過溪林道鬼打牆　男失溫睜眼亡

北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

清潔5坪房間...扯下「20條完整蛇皮」超驚悚　屋主嚇：連續10年了

巨人送兄弟、桃猿「香蕉蛋糕」吉祥物搶戲　宣布組最強啦啦隊來台

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

青峰突拋震撼彈！　蘇打綠才宣布辦巡演...他驚吐：恐是最後一次

國1北上火燒車！老賓士突冒煙起火　駕駛求警消先救高爾夫球具　

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

台南街頭驚見「聖誕老人+雪橇」　網友嗨翻：超幸運...本尊找到了

比亞迪「電動超跑仰望U9」規格曝光！超狂外型1300匹、零百僅2秒

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

國小女童5樓墜落　撞凹汽車幸運撿回一命

即／台1線苗栗西湖段嚴重車禍　1男1女命危

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒8字證關係

更多熱門

相關新聞

赴陸旅遊被大內宣洗腦　彰化里長聲押

赴陸旅遊被大內宣洗腦　彰化里長聲押

距離大選逼近，彰化地檢署偵辦民眾到大陸地區旅遊並接受「大內宣」招待，昨(11日)持搜索票搜索員林及和美等3處，帶回22人漏夜偵訊，其中何姓里長因為涉嫌重大，有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，遭檢方向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢都被請回。

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

彰化秀水今晚10點送肉粽！最終路線曝　

彰化秀水今晚10點送肉粽！最終路線曝　

「林醫師」又被判刑　患者吃過期藥竟稱有效

「林醫師」又被判刑　患者吃過期藥竟稱有效

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

關鍵字：

過溪林道南投彰化獨攀失溫身亡

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

cos山道超商妹遭轟「脫衣賣肉」黃捷反擊

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面