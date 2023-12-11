「我要騎羊！」　公設辯護人上班想色色簡訊曝光

▲公設辯護人A男被控將職務宿舍（圖）當成砲房，常在上班時間約砲。

圖文／鏡週刊

新竹地院A性公設辯護人，遭控2010年隱瞞已婚身分，將小他20多歲的法官助理小芬騙上床，甚至2人分手，小芬也結婚生子，還糾纏不清；小芬哥哥B男爆料，兩人交往時，他上班傳鹹溼簡訊約炮，並偷偷摸摸帶妹妹到職務宿舍過夜；A還坦承，為了享受「違規的刺激感」在司法官訓練所宿舍與女法官學員做愛。

「人家八尺門的辯護人，是為了弱勢的死刑犯打拼，但新竹地方法院的公設辯護人Ａ男，卻騙我妹妹小芬（化名）在職務宿舍跟他發生關係，更扯的是，我妹妹結婚後，他還糾纏不清！」投訴人Ｂ先生拿出妹妹與Ａ男的Line對話紀錄指出，今年端午節Ａ男還匯款2萬元給他妹妹，要她買喜歡的禮物，想要再續前緣。

Ｂ先生告訴本刊，Ａ男已屆花甲之年，比小芬年長二十多歲，但身材保養得宜，長相斯文，看似五十出頭歲。2010年小芬到新竹地院服務，被Ａ男看上，用盡心思製造巧遇，先在游泳池搭訕，一回生二回熟，後來乾脆相約晨泳。Ｂ先生說：「當時我妹妹未婚，Ａ男則騙她已經離婚，二人進而交往。」

▼為了安撫小三，A男（圖）帶她到日月潭旅遊，還互拍裸照留念。

就事實而言，小芬的確侵犯了Ａ男妻子的配偶權，對此，Ｂ先生痛罵：「他可惡的地方就在這裡，當時他的妻子在台北某銀行任職，他隻身赴任，要嘛就不要騙人，要騙就騙到底！他跟我妹妹上床之後沒多久，就坦承還有婚姻關係，但宣稱妻子有精神疾病，2人膝下無子，妻子還會對他情緒勒索，甚至揚言同歸於盡，把自己說得好可憐！」

▼新竹地方法院公設辯護人A男（圖）遭控劈腿多女，毀人家庭。

Ｂ先生表示，女人一旦投入感情，很難自拔，妹妹因為同情這個被冷暴力虐待的愛人，於是懷著罪惡感當小三，那幾年小芬罹患憂鬱症，一度暴瘦，身心狀況非常差。

▼即使小三已結婚生子，A男仍糾纏不清，還在今年端午節匯款討她歡心。

偷吃就算了，Ａ男還劈腿！Ｂ先生說，對方經常在上班時間約小芬，並利用宿舍管理鬆散的漏洞，帶小芬跟其他女子到宿舍發生關係，把宿舍當砲房，嚴重違反法院規定。Ｂ先生拿出當年小芬與Ａ男的「即時通」對話佐證，Ａ男傳訊：「期待晚上回宿舍看妳穿新衣的模樣，以及不穿的模樣…有人騎車，我要騎羊…到時候再掩護妳過來，我也很少5、6點回宿舍，不知狀況如何？」

▼A男坦承與女法官外遇5年，導致她與醫師丈夫離婚。

Ｂ先生解釋，Ａ男習慣以星座作為女友的暱稱，因為小芬是牡羊座，所以被他暱稱「小羊」「小綿羊」，至於正宮則是「室友」，更誇張的是，Ａ男曾經向小芬炫耀，當年他在司法官訓練所受訓時，就曾帶女同學到他房間發生關係，他非常享受這種「違規的刺激感」。

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