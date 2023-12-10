國中女兒跑大隊擦傷！母要老師「給解釋」　網心疼：轉學好了

▲女國中生跑步摔倒受傷，家長竟把錯怪給老師。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT



彰化某國中日前舉辦運動會，有位女學生因為跑大隊接力不慎摔跤擦傷，該名女學生家長竟傳訊息向老師要求「一個解釋」。對此，彰化縣議員賴清美就發出訊息截圖表示，瞭解過後女學生僅擦傷，「連這個也要怪班老師真的說不過去」。

國中女學生因為跑大隊接力摔倒受傷，其媽媽就傳訊息直問老師是怎麼回事，「今天OO跑一個大隊接力腳怎麼摔成這樣，老師是不是要給我一個解釋，身為為人父母看到自己的女兒變成這樣，都會生氣吧！」最後還說如果是爸爸看到可就不是這麼簡單了。

賴清美就呼籲，現在的家長真的要理性一點，「校慶接力賽跌倒，（護理師說只是跌倒的擦傷，應該還好）清美想真的不是老師的問題，連這個也要怪班老師真的說不過去！」

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文章曝光後，網友紛紛留言「轉學好了，轉去一人學校」、「現在家長都很不理智」、「終生不得參賽，確保安全」、「社會變了，這種家長只會越來越多」、「如果有這個心態，家長因該要把孩子留在家裡當公主、少爺。」、「自己跌倒甘老師什麼事」。

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