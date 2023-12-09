推動「包租代管」5年創三贏　台中成效六都第2

▲▼台中市配合政府推動包租代管，5年來已有246家合格業者加入，成效六都第2。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

政府有鑑於國人龐大租屋需求，且房東和房客常為了租金、修繕等問題，鬧得不可開交，甚至走上官司，因此從2018年設立專法，鼓勵包租代管，由合法租賃業者代收、代管，避免房東、房客再惡言相向，達到三贏，台中市有246家合法業者，推動成效六都第二。

台中市政府地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，9日共同舉辦「112年度台中租屋博覽會」，現場有租屋政策宣導、社會住宅包租代管、疑難雜症解說、租屋保險等攤位，活動以園遊會、闖關活動，讓市民朋友更加了解包租代管的優點。

地政局長吳存金表示，租賃住宅市場發展及管理條例從2018年6月27日施行以來，台中市領有合法登記證的租賃住宅服務業有246家，是六都第二多，房東每月只要繳交少少的錢，委由專業租賃業者協助，不但減少租賃糾紛，自己也不必操心，每月就等著領租金。

台中市租賃公會理事長鄭俊杰說明，房東第一次繳1個月月租，房客繳半個月，日後房東每月繳月租的1成，作為代管費，而且房東還享有6000元的免稅金，可說創造三贏局面，歡迎出租業者踴躍加入，共同掃除黑市，建構安全、安心的居住品質。