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網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認

▲▼網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認。（圖／翻攝推特）

▲一名自稱台南醫師的男子偷拍男女病患，並將照片PO網。（圖／翻攝推特

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男醫師以「白袍下NTR-Dr.洛」經營推特帳號，不斷發出醫院內的各種照片並出言歧視，其中包括病人的下體照，且都無碼PO出，引起網友譁然。對此，衛生福利部臺南醫院發出聲明否認，強調該名男醫師不是院內的醫師，若網友惡意攻擊，將採取法律行動。

該名男醫師以「白袍下NTR-Dr.洛（@Ntrtainan）」經營推特，自稱39歲感染科醫師，性向人妻等，住在台南市。男醫師近日PO出女病患的胸部照、男醫師看泌尿科時的下體照等，引起大批網友討論怒轟，隨後緊急關閉帳號，等圖文已被網友備份。

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▲▼網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認。（圖／翻攝推特）

▲男子在台南各醫院出現並拍照。（圖／翻攝推特）

▲▼網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認。（圖／翻攝衛生福利部臺南醫院）

▲臺南醫院聲明如上。（圖／翻攝衛生福利部臺南醫院）

根據照片顯示，「白袍下NTR-Dr.洛」經常出現在台南各大醫院，足跡遍布臺南醫院、安南醫院及成大醫院，有醫療行業背景的網友分析，「他的臺南醫院與安南醫院照片都是公共空間，反而小兒科與手術室照是成大醫院。另外，臺南醫院感染科不用支援小兒科，所以應該比較高機率是成醫的」、「目前真的找不出是哪位感染科主治醫師，甚至可能不是醫師，只知道是各科rotate的人員，可能住院醫師或其他醫事人員，演講口試很有可能都是他的幻想」。

由於「白袍下NTR-Dr.洛」PO出的照片起初被辨識出位於臺南醫院，因此有熱心網友將所有備份傳給臺南醫院檢舉。

對此，臺南醫院8日也發出聲明表示，「網友投訴twitter帳號@Ntrtainan為台南某公立醫院感染科醫師在醫院不當行為，指涉為本院醫師一事，經院方初步調查，網友所指非本院同仁，內容中有該醫師同框之照片，地點皆非本院。此應為網友不實指控，本院為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理，若屬惡意攻擊，將採取法律行動，維護本院及同仁之名譽與權益。」

▼男子PO文如下。（圖／翻攝推特）

▲▼網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認。（圖／翻攝推特）

▲▼網傳台南噁醫偷拍「男女病患」下體照發推特　臺南醫院率先否認。（圖／翻攝推特）

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