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快訊／台北寶可夢中心「開幕禁夜排」　7日深夜已至少20人排隊

▲▼快訊／台北寶可夢中心「開幕禁夜排」　7日深夜已至少20人排隊。（圖／翻攝pokemon_taiwan IG）

▲台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8日開幕。（圖／翻攝pokemon_taiwan IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將於12月8日在新光三越A11開幕，官方擔心民眾安全，提醒「不要於店鋪周邊深夜排隊」。然而，7日晚間10時開始，已有至少20人在店外排隊。

臉書粉專「台灣寶可夢（神奇寶貝）同好聯盟」PO出台北寶可夢中心外的排隊照說，「各位明天開幕日見」。照片顯示，現場至少已有20人排隊。

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許多網友看完紛紛留言，「阿不是不能夜排，一堆不遵守規則的」、「夜排的明天還進的去嗎」、「一定可以啦，他那所謂不能夜排只是自保，夜排出事他沒有責任，你要在旁邊睡覺那也是你的決定，那個標示說穿了也只是免責而已」、「果然夜排了,還真不意外」、「誇張現在就在排隊」。

據了解，台北寶可夢中心8日開幕，除了販售周邊商品之外，也販售台北限定的商品，且每筆消費就送1張特典卡，每人限領1張，因此吸引許多寶可夢的粉絲關注。

各位明天開幕日見

台灣寶可夢（神奇寶貝）同好聯盟發佈於 2023年12月7日 星期四

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