青埔交通更便捷！　桃園捷運青線計畫啟動全線採高架輕軌規劃

▲捷運局長劉慶豐率相關人員，以步行13公里方式現勘捷運青線。（圖／捷工局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區因區內有高鐵及機場捷運便捷交通，人口激增。市府捷運工程局為解決高鐵桃園站特定區至桃園都會核心的運輸走廊交通問題，7日由捷運局長劉慶豐率相關人員，以步行13公里方式現勘，針對捷運青線(桃園-青埔)可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃實質議題交換意見。

市府捷工局表示，桃園捷運青線可行性研究於今年10月完成發包，為桃園第二階段路網優先推動路線之一，全線採高架輕軌方式規劃，沿線將串聯桃園、大竹、青埔等地區，以因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展及交通問題，連結桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區之運輸走廊，以健全桃園都會區交通路網，提供更完整的運輸服務。

劉局長說明捷運青線路廊未來將與高鐵桃園站、捷運橘線及綠線等車站交會，興建後將可發揮路網效益。除興建中捷運綠線於中正路與三民路交會處已考量預留銜接介面外，同步辦理的橘線可行性研究也將規劃連通及轉乘，以發揮捷運路網最大效益。

另外今日現勘後，府內相關單位已針對捷運青線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益盤點，後續完成初步規劃後，將會適時辦理地方說明會，傾聽地方意見，以完善捷運青線規劃成果，期許捷運青線軌道建設推動讓桃園市民享受捷運路網的便利。