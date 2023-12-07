台灣2023年度代表字出爐！洪孟楷3月就猜中：這種神預言不該發生

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「台灣2023代表字大選」結果7日出爐，58個候選字最後以「缺」字奪冠，第二名為「蛋」，第一及第二名合在一起剛好是「缺蛋」二字。對此，國民黨立委洪孟楷感嘆，他3月就擔心「缺」成為2023年年度代表字，「這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生」。

中國信託文教基金會、聯合報舉辦「台灣2023代表字大選」，邀各界名人推薦58個代表字，從11月10日到12月5日累積65043票，其中前三名分別為「缺」、「蛋」及「詐」，各拿到8565票、6433票及4662票。

「這種神預言代表民進黨執政真的天怒人怨」，洪孟楷表示，從缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺工、缺蛋及缺肉，他在3月就神預言「缺」就會是年度代表字，「今天結果出來，果不其然，但這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生！更代表民進黨執政下，台灣就是天怒人怨」。

▲雞蛋示意圖。（圖／記者楊惠琪攝）



洪孟楷說，2022年是「漲」、2023年是「缺」，民進黨近8年執政就是萬物皆漲薪水不漲、萬物皆缺但不缺弊案黑箱。再者，即便民進黨政府講了100次「足夠」，但民眾的感受就是真真切切的，「當政府說的話，人民已經不能相信，當政府的保證人民已經不想買單，這樣的政府，還有什麼理由好意思繼續做下去？」

洪孟楷表示，「2024新選出的總統、立法委員，沒有榮華富貴可享只有千斤萬擔責任要扛，呼籲台灣人民選侯康拚好康，選孟楷讓專業立委繼續服務」。

針對2023代表字有「缺蛋」二字，農業部代理部長陳駿季表示，3月以來為了讓雞蛋供應穩定而努力，現在已經達到政策目標，因此「蛋」代表「破殼的期待」，「缺」則是「缺一個正義的聲音」支持農業部。