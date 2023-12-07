　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣2023年度代表字出爐！洪孟楷3月就猜中：這種神預言不該發生

▲▼行政院長陳建仁出席「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢 洪孟楷質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「台灣2023代表字大選」結果7日出爐，58個候選字最後以「缺」字奪冠，第二名為「蛋」，第一及第二名合在一起剛好是「缺蛋」二字。對此，國民黨立委洪孟楷感嘆，他3月就擔心「缺」成為2023年年度代表字，「這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生」。

中國信託文教基金會、聯合報舉辦「台灣2023代表字大選」，邀各界名人推薦58個代表字，從11月10日到12月5日累積65043票，其中前三名分別為「缺」、「蛋」及「詐」，各拿到8565票、6433票及4662票。

「這種神預言代表民進黨執政真的天怒人怨」，洪孟楷表示，從缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺工、缺蛋及缺肉，他在3月就神預言「缺」就會是年度代表字，「今天結果出來，果不其然，但這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生！更代表民進黨執政下，台灣就是天怒人怨」。

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋示意圖。（圖／記者楊惠琪攝）

洪孟楷說，2022年是「漲」、2023年是「缺」，民進黨近8年執政就是萬物皆漲薪水不漲、萬物皆缺但不缺弊案黑箱。再者，即便民進黨政府講了100次「足夠」，但民眾的感受就是真真切切的，「當政府說的話，人民已經不能相信，當政府的保證人民已經不想買單，這樣的政府，還有什麼理由好意思繼續做下去？」

洪孟楷表示，「2024新選出的總統、立法委員，沒有榮華富貴可享只有千斤萬擔責任要扛，呼籲台灣人民選侯康拚好康，選孟楷讓專業立委繼續服務」。

針對2023代表字有「缺蛋」二字，農業部代理部長陳駿季表示，3月以來為了讓雞蛋供應穩定而努力，現在已經達到政策目標，因此「蛋」代表「破殼的期待」，「缺」則是「缺一個正義的聲音」支持農業部。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台灣2023年度代表字出爐！他3月就猜中
「紅髮歌姬」Ado將來台開唱！2／7登北流售票資訊一次看
燒毀80萬古董偉士牌　縱火老婦抓到了
太平洋島國萬那杜發生「規模7.1強震」　海嘯警報發布
柯叔元藏秘密墓園祭拜老友　一秒掉淚飆超狂演技
108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳
快訊／彰化男芭樂園綑女友　她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣2023年度代表字出爐！洪孟楷3月就猜中：這種神預言不該發生

變「老三」害柯粉焦慮　柯文哲喊「民調沒雪崩」：3人都在誤差範圍

每日一問藍綠　柯文哲要賴清德「別變龜孫」：如何務實推動台獨？

侯友宜：我當總統用人唯才　「團結台灣不要分顏色」

國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

台灣2023年度代表字出爐！洪孟楷3月就猜中：這種神預言不該發生

變「老三」害柯粉焦慮　柯文哲喊「民調沒雪崩」：3人都在誤差範圍

每日一問藍綠　柯文哲要賴清德「別變龜孫」：如何務實推動台獨？

侯友宜：我當總統用人唯才　「團結台灣不要分顏色」

國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

《東京復仇者2》 真人版在台上映！ 吉澤亮演無敵麥奇被讚「還原度100分」

典典寶寶比媽紅！　趙小僑鬆口「有天不會再拍她」認夫妻仍吵架

「紅髮歌姬」Ado宣佈來台開唱！2／7登北流　4種票價開賣資訊一次看

英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

蘆洲男被叫去三重助陣！他到場急掏槍示威...警隔1個月後逮捕他

小學生發燒咳嗽　3天後「背部爬滿紅斑」！醫示警：與黴漿菌有關

96年來第一人！泰勒絲獲選《TIME》年度風雲人物　巡演操翻「下不了床」

全聯泡麵第2件5折起！熱銷TOP 5出爐　必搭韓式泡菜「買1送1」

桃園跨年動力火車唱開場　丁噹靠爬山連兩年都來

3成人高血壓不自知！藥局協助「722原則」測量　揪135名新發個案

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

政治熱門新聞

美麗島民調／賴蕭配支持度首破4成　柯盈配止跌仍以14.8%墊底

郭正亮：柯文哲民調降　斷言1條件轉投

249旅軍官營內停車場輕生不治　六軍團：加強官兵心理諮商輔導

快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

柯文哲稱內心是深綠　吳欣岱轟：噁心！民調下跌又開始蹭

吳欣盈「財產申報」沒列外籍貴族尪　名嘴揭原因

快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長

柯民調雪崩下跌　林濁水預言2024結局

賴清德競總：萬里老家該繳的稅都有繳

宋楚瑜專訪網友致敬　意外釣出「宋神掌」

致電郭台銘「都轉語音信箱」　趙少康喊回來吧！為大局集中選票

李多慧被台車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

曝餐會牆壁邊推滿「賴堅綠啤」　游淑慧：徐巧芯下次別送麵了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面