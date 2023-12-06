屏東明揚大火釀10死111傷　計畫資遣254員工…已資遣204人

▲網友po有關明揚公司資遣貼文 。（圖／取自高雄屏東小鎮資訊）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市明揚科技公司今年9月22日晚發生大火造成10死111人傷；有網友在高雄屏東小鎮社團po文「明揚公司董事長當時出面說會安排好員工工作，自願留下發底薪到12月底，如今辭退非自願離職員工，下個月就快接近過年了，公司卻只發給資遣費，年終直接不發，想問這樣做法合理嗎？」。引來網友討論；有網友po文「勞基法沒有規定一定要給年終」。

對此，經濟部屏東科技產業園區辦公室指出，明揚在11月16日提出大量解僱勞工計畫，計畫到2024年3月22日前資遣254人；目前已申請資遣204人，除了資遣費、並給付正常工作時間薪水到年底；由於公司這項計畫屬大規模勞工資遣，雖因公司遇重大不受此限，但基於保護員工，仍要求公司於60天前進行協調。而年終獎金要看公司有無賺錢，不屬於工資一部分，沒有強制性。

明揚公司於案發後，在10月間召開記者會當時表示，「在員工薪資部分，不論員工有無轉任他職，明揚公司對每一位員工均會按月給付薪資至今年12月31日止，目前中秋節獎金也已如期發放。員工就業部分也已啟動調查，以確認每一位員工是否願意續留公司或需協助轉介，以及公司未來復工重建後，是否願意再回公司上班等意願」。而據了解，公司已有員工另找到新工作，公司基於承諾，也照樣發薪水給員工。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁晚上表示，縣府對該公司員工提供法律諮詢；也與勞動部、產業園區高屏分局組平台提供勞工協助，被資遣勞工可攜帶非自願離職證明文件，前往勞動部或直轄市所屬公立就業服務機構申請辦理失業認定，申領失業給付外，亦共同協助勞工就業媒合、轉職輔導及提供職業訓練等課程。