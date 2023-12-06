愛好戶外運動！29歲OL「無症狀確診肺癌」　醫嘆：2種異常要小心

▲杭州29歲女孩無症狀確診肺癌。（圖／翻攝自潮新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

29歲小陳（化名）在杭州臨平一家公司當辦公室文員，平時工作朝九晚五，閒暇時喜歡約上幾個朋友去戶外運動，露營、徒步、騎行。讓人意外的是，這麼一個心態陽光、樂觀積極的女青年，卻在半個月前突然被告知得了癌症。

據《潮新聞》報導，前段時間，小陳咳嗽頻繁，來到醫院胸腔外科門診就診。在這裡，她做了人生中的第一次胸部CT，結果讓她大吃一驚，她的右肺上葉有個接近5公分的肺結節。

結合胸部CT檢查，接診醫生馬上意識到有異常，這個結節很可能不是單純的「肺結節」，大概率是肺部惡性腫瘤。因為小陳這個結節剛發現就已經這麼大，而且「幾乎沒有任何症狀」，考慮到病情兇險，吳一鐳決定盡快為小陳實行胸腔鏡下右肺上葉切除手術。

術後的病理證實，小陳得的就是肺部惡性腫瘤，但由於手術及時，沒有其他器官的轉移，術後也無需進行放化療。「身體裡的這顆不定時炸彈終於拆除了，心裡踏實多了」！目前，小陳恢復得很好，又回歸了以往正常的工作生活。

小陳的腫瘤之所以會增大這麼快，醫生分析，可能和小陳年輕，新陳代謝比較旺盛有關係。不少人會在身體檢查時發現肺結節，一般來說，初次CT檢查發現的肺結節80%～90%都是良性病變。但如果身上出現兩種肺結節，最好要夠重視，定期隨診，必要時手術切除。

醫生指出，第一種情況是，看結節的大小和形態，如果結節大小8毫米以上，結節邊界不清的，分葉狀，邊緣毛刺，結節內有空泡及血管穿行等特點，需要定期複查。複查中結節有增大或實質成分增多，最好透過相關診治手段協助明確或手術切除，這類結節隨著時間的推移，有可能變成肺癌。第二種情況是，結節很小，但隨著時間成長有不斷增加的趨勢，需警覺腫瘤風險，必要時需手術切除。

醫生提醒，平時要注意戒菸，或避免吸入二手菸，注意避免勞累，適度體能活動，注意生活衛生，防止感染等等。另外，肺結節一定要遵醫囑定期複查，病人的隨訪，建議在同一就診醫院進行密切隨訪，切勿隨意更換醫院就診，更不要每次都換一家醫院做胸部CT檢查。