神祕舞女殺運將奇案！　手機通聯揭狠毒手法

▲李姓運將慘死計程車上，警方獲報後到場採證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

13年前，一名李姓計程車司機被發現陳屍在高雄義大醫院附近的車內，警方根據死者的通聯紀錄及案發現場附近的監視器，鎖定邱姓舞小姐涉有重嫌，卻苦無直接證據。最後從監視器發現她在案發時間出現在案發現場附近的醫院，才讓偵辦突破瓶頸。

2010年2月1日，一名前往高雄義大醫院排班的計程車司機，發現前面的計程車停了很久都沒移動，覺得奇怪，於是趨前查看，結果驚見一名男子倒臥在駕駛座，四周都是血跡，嚇得立刻打電話報警。

警方根據計程車車牌及營業登記證，查出死者是44歲的李姓司機，車子是向車行租的，他的妻子是一家醫院的護士，還有2個尚在就學的兒子，一家住在醫院宿舍。李妻告訴警方，丈夫前一天中午告訴她有事要出去，隨即離開住處，即未再聯絡，由於他習慣晚上跑車，當晚沒回家，家人也不以為意。

▲案發當天，邱女背著裝有假髮等變裝物的包包從住處離開，被監視器拍下。

法醫初步相驗，發現死者右後頸部有2處刀傷，深及動脈，研判是流血過多死亡，身上及車子都沒有現金，警方一開始懷疑可能是強盜殺人或謀財害命。

因車上血跡已乾，警方研判死者遇害時間，可能是1月31日晚間到2月1日凌晨，此外，後座、車頂沒有明顯噴濺血痕，也沒有打鬥跡象，門邊、地面並無拖行血痕，車內應是第一現場，另一方面，致命傷在右耳下方，凶手應該是從副駕駛座行凶，一般乘客不會坐副駕，很可能是熟人所為。

警方還在車上找到死者的手機，查閱通聯紀錄，發現案發前2天死者與綽號海洋的邱姓女子頻繁聯繫，通話及簡訊將近百通，最後的通話對象也是邱，因此要求邱到案說明。36歲的邱女告訴警方，她欠死者錢，約死者出來還錢，也請死者陪她一起到旗山找前男友拿錢，如此而已。

▲邱女長期在義大醫院（圖）看診，並將醫院開的安眠藥當成犯案工具。

另一方面，法醫驗出死者體內有安眠藥成分，且車上有開封過的果汁飲料及紙杯，其中一只杯緣採集到邱女的DNA，警方因此研判邱就是最後出現在車上的人，但卻沒有她犯案的直接證據，為了突破，警方前往邱女住處調閱大樓監視器，發現她1月31日白天穿著黑色運動服、揹著2個大包包外出。

此外，警方調閱案發地點附近的義大醫院周邊監視器，看到邱女31日下午曾到醫院內的超商買飲料，義大醫院急診室的監視器也拍到她在31日晚間9時38分走出廁所的畫面。

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