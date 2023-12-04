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大陸 大陸焦點 特派現場

國際金價創歷史新高　陸民眾「越漲越買」零售價飆2748.78元／克

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲大陸消費者「越漲越買」，使得黃金消費需求持續增長。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

國際期貨黃金和現貨黃金今（4）日早盤同步大幅走升，「COMEX黃金期貨」一度站上2150美元／盎司關口，最高觸及2152.3美元／盎司；現貨黃金一度漲至2144美元／盎司，均續刷歷史新高。在大陸黃金市場，周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生等黃金珠寶品牌零售價，足金首飾金價達625元人民幣（約2748.78）／克，再達年內高位。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，相較10天前，周大福、六福珠寶、潮宏基品牌的足金首飾金價（11月23日均為606元（人民幣，下同）／克）上漲3.14%，周生生足金首飾金價（11月23日為609元／克）上漲2.63%。

大陸國家統計局數據顯示，金銀珠寶是2023年上半年商品零售類別中增長幅度最快的品類。然而，大陸消費者瘋狂追高、「越漲越買」的心態也使黃金消費需求保持增長。

大陸珠寶國檢集團（NGTC）董事長王寶民曾提到，2023年1至9月，限額以上單位金銀珠寶類零售額達2472億元，同比增長12.2%，遠高於社會消費品零售總額6.8%的平均水平，「從過去幾年的總體情況看，2020年至2022年線上珠寶首飾銷售總額分別是1500億元、1850億元、2350億元人民幣，同比增速明顯。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，黃金價格處於歷史高位，普通投資者需要防範潛在的波動風險，從歷史走勢來看，黃金價格突破新高，與歐美主要央行空前的流動性衝擊有直接聯繫，「近一段時間，黃金波動率中樞明顯抬升。目前市場比較依賴數據指引，在經濟與通膨前景仍存在不確定性情況下，需要防範數據超預期波動影響。」

中國銀行研究院研究員劉晨表示，展望2024年，全球經濟和地緣政治不確定性依然存在，疊加下半年美國大選，或將繼續抬高市場避險情緒，黃金價格底部仍有支撐，「美國經濟軟著陸概率加大的情況下，貨幣政策調整節奏可能偏溫和，整體來看金價將維持震盪偏強走勢。」

對於民眾持續搶買黃金的趨勢，大陸業內人士認為，黃金飾品的回收價格會大大低於銷售價格，消費者在購買時應問清楚回收成本，「從理財角度，如果想投資黃金，不要買金飾品，投資性金條、銀行黃金積存和黃金ETF甚至黃金股會是更好的選擇。」

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