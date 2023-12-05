到美容院燙髮！女遭「電鍋燙」毀容、耳朵缺角　設計師判賠19.5萬

▲江婦頭皮三度燙傷、耳朵缺角，傷勢相當嚴重。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市2021年發生一起離譜案件！江姓婦人到美容院燙髮，沒想到潘姓女設計師卻搬出「電子鍋」替她燙髮，害她頭皮三度燙傷、耳朵缺角。案經江女提告，潘女刑事部分被判刑半年，民事部分，一審判她須賠償26萬餘元，全案上訴二審，二審法官認為，江女同意電鍋燙髮也須負25%責任，改判潘女賠償19.5萬元。

回顧案情，江女2021年2月間趁著過年前想大改造一翻，便到美容院燙髮，而潘女便推薦時下最新的「電鍋燙」，還保證燙完很漂亮，隨後就在江女頭上上捲子，並真的拿出家用電子鍋操作。

▲設計師搬出「家用電鍋」替婦人燙髮，害婦人頭皮灼傷。（圖／ETtoday資料照）

未料，電子鍋加熱10分鐘後，江女就感到灼熱，數度喊燙，但潘女僅拿毛巾給江女圍脖子後就沒有多加處理，沒想到電子鍋內的管線突然爆開，冒出滾燙熱水及蒸汽，潘女見狀仍不管江女尖叫喊痛，還要她忍耐，「你這個都有捲度了耶！再等10分鐘好了！」最終導致江女左臉、左耳及左側頭皮9×9公分燒燙傷合併皮下組織感染，造成頭皮、左臉、左耳廓三度燒燙傷（佔體表面積約2%）。

江女經過治療後，仍有部分左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，縱使接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，造成身體難治的重傷害，因此向法院提告，而潘女事後也被依法判刑6個月；江婦另提民事求償，要求潘女賠償她醫藥費等共76萬8675元。

對此，潘女表示，她深感抱歉，案發時也都有積極處理，包括移除電源、鋪墊毛巾、冷風降溫、提供冰敷等，也有陪同江女就醫，事後也有持續關心，但事發後她一直都沒有穩定收入，認為江女求償金額過高，請求法官駁回江婦之訴。

▲江女左耳缺角變形。（圖／記者吳世龍攝）

法官審理後，判潘女須賠償江女26萬餘元，案經上訴，高雄高分院法官認為，潘女固然有過失，但江女明知且同意潘女使用電子鍋燙髮，也須負25%的過失責任，最終撤銷原判，改判潘女須賠償19.5萬元。