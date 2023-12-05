台南市將軍區槍擊命案　槍手聲押獲准

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌3日到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，警方預定4日移送台南地檢署複訊。（圖／記者林東良翻攝）

文／中央社

台南市將軍區一處民宅1日晚間發生槍擊案，黃姓男子頭部中彈不治，警方3日逮捕涉嫌開槍的莊姓男子，台南地檢署昨晚訊後聲押，台南地方法院裁定羈押，未禁止接見通信。

台南地院今天指出，莊男坦承犯行，犯後卻和同案共犯逃亡，且藏放犯案槍枝，若莊男無逃亡或滅證情形，可自行攜帶槍枝投案，因此，莊男確有事實足認有逃亡及滅證情形，又犯重罪，地院裁定羈押。

此外，莊男所述客觀事實，和同案共犯所述大致相符，無勾串共犯及證人情形，沒有禁止接見通信的必要。

台南市消防局1日晚間8時許獲報，將軍區將軍里一處民宅發生槍擊案，救護人員趕抵現場，43歲黃男頭部中彈送佳里奇美醫院急救不治；警方調查，全案肇因1名女子和男友在電話中口角，雙方互召人馬相約女方家中談判，衝突過程中，黃男頭部中彈倒地。

警方鎖定槍手莊男等人涉案，3日先逮捕莊男及2名謝姓男子，起出涉案改造槍械1把及子彈20發，並將寄藏作案用槍械的陳姓男子帶回偵訊，依法送辦。南檢昨晚訊後聲押莊男，另外3人交保。