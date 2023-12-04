媽媽愛賭又狂情勒要錢　台中女崩潰一刀弒母：是女兒不孝犯天條啦

▲媽媽愛賭又瘋狂情勒要錢，台中女崩潰一刀砍死母親，警方前往事發地點蒐證。（圖／記者白珈陽攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名吳姓女子不堪母親沉迷賭博，一旦缺錢就不斷情緒勒索討要，2022年5月29日情緒崩潰砍死母親，還哭訴「不要再折磨我了好不好」。吳女一、二審均被依殺害直系尊親屬罪判處8年，不過更一審法官認為，吳女殺人後主動自首，考量她原生家庭功能不彰、長期遭受親情壓力，改判處5年10月徒刑。

根據判決書指出，34歲吳女與母親同住，因為不滿母親長期賭博、輸光後就找她要錢，雙方經常發生爭吵，2022年5月29日母親再次開口要錢，她拒絕後遭到對方瘋狂碎唸，導致她情緒崩潰，衝到廚房拿起一把18公分水果刀自殘，接著朝母親大力猛刺，18公分刀刃幾乎完全插進母親身體，顯見力道之大。

吳女在母親倒地後，一邊拿出手機錄影一邊發洩說，「我們這世人無緣了，你死性不改啦」、「抱歉，是女兒不孝啦」、「殺老爸老媽大不敬啦，犯天條啦，但女兒真的沒辦法忍了」、「你如果活得起來，拜託你改，我會好好孝順你，你如果救不起來，你放心得走，不要再折磨我了好不好」，影片時間長達3分17秒。

吳女情緒恢復冷靜後，才打電話報警自首，說自己殺了母親，請警方到場處理，然而警方趕到時，吳母已經躺在血泊中一動也不動，送醫後仍因大量失血傷重不治。台中地院一審、台中高分院二審均依殺害直系尊親屬罪，判處吳女8年有期徒刑，最後經三審發回更一審審理。

▲更一審法官認為，吳女是不堪母親長期情勒，加上二段婚姻失敗，情緒憂鬱之下才會失控殺人。（圖／ETtoday資料照）

更一審法官根據鑑定報告發現，吳女年幼時家庭和樂，不料吳父、吳母後來雙雙染上賭癮，吳母還為了賭博忘記照顧孩子，導致2位弟弟一氧化碳中毒身亡，吳父吳母因此鬧翻離婚。

吳女雖然很埋怨母親，但因顧念一絲親情，時常給予金錢支援，還接母親同住，然而母親卻不斷情勒要錢，加上她二度婚姻失敗，精神憂鬱之下疑似才產生殺母想法。

吳女更一審庭訊時則辯稱，刺那一刀只是想教訓母親，讓母親未來別再賭博，絕對沒有殺人意圖。對此，更一審法官認為，吳女刺傷母親後，第一時間沒有報警，反而是拿出手機錄影，無視母親血流不止，認定吳女有殺人犯意。

不過更一審法官考量，吳女殺人後報警自首，加上原生家庭功能不彰，對於母親的感情複雜，才剛經歷二段婚姻失敗、經濟情況不佳，又遭長期情緒勒索，承受不住壓力才會情緒失控殺母，認為一、二審量刑過重，審酌後改判處5年10月徒刑。