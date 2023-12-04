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日月潭觀光圈成果發表會　頒發百大繁星及日月假期遊程設計獎

▲2023日月潭觀光圈成果發表會日前登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2023日月潭觀光圈成果發表會日前登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

成立至今已3年餘的日月潭觀光圈，為接續觀光產業振興復甦、推動區域觀光同時迎接國境解封所迎來之國際遊客，展現經營成果，與日月潭國家風景區管理處共同舉辦成果發表會。

日月潭觀光圈邀集彰投地區52個具代表性之觀光產業公協會及公司共同加入，目前涵蓋（40家協會、6家公會、3家觀光遊樂業、3家公共運輸業），並開發多種創新旅遊商品及體驗活動；「2023日月潭觀光圈成果發表會」12月1日在向山行政暨遊客中心登場，日管處長簡慶發、南投縣政府機要秘書黃馨瑩、彰化縣城觀處副處長洪世益、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲，及日月潭觀光圈魏振宇盟主引領聯盟幹部及產業代表一同參與。

▲2023日月潭觀光圈成果發表會日前登場。（圖／記者高堂堯攝）

簡慶發指出，今年日月潭觀光圈以太極美地計畫打造特色區域，並展示成果內容，也頒發14處遴選出來的百大繁星據點及日月繁星假期遊程設計獎；這次遊程競賽分為旅行社組及大專院校二個組別，旅行社組計有11家旅行社推18條路線參加，選出5條路線、大專院校組更是破紀錄有45間學校參加，總共參賽數量高達194條路線，評選出25條路線，競爭激烈。

▲2023日月潭觀光圈成果發表會日前登場。（圖／記者高堂堯攝）

此次成果展展示「台灣之心」、「中興文創」、「集集鐵道」、「太極美地」、「跨域產業」等五大特色區域，以及「日月繁星假期」獲獎遊程內容，產官學齊聚、面對面瞭解觀光產業鍊於推動區域觀光及迎向國際遊客之想法；日管處表示，為國境解封後加溫國旅市場行銷，強化品牌形象，輔導日月潭觀光圈發行「日月繁星幣」，並於2023台北國際夏季旅展期間現場發放每張面額500元之日月繁星幣400張，提升現場集客力，並刺激前來南投及日月潭觀光圈旅遊消費的觀光人潮。

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