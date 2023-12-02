狠父「殺妻分屍」奇案！棄屍地點傳靈異　水管排血揭真相

▲賴男（左）因不滿李女（右）想離婚，竟假意約簽協議書殺妻辱屍；賴男殺害李女分屍後，還以瓦斯爐燒烤妻子頭顱，意圖毀屍滅跡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

28年前，苗栗一名賴姓男子不滿離家的妻子要求離婚，竟以簽署離婚協議書為由，將妻子騙回住處殺害分屍、燒烤頭顱，隨後棄屍。原以為神不知鬼不覺，沒想到陪媽媽回去的9歲兒子在外等候，驚見排水管流出血水，將狀況告知舅舅，才讓命案曝光。警方雖循線尋回屍塊，卻獨缺左手，案發後棄屍地點附近的涼亭不斷出現獨臂白衣女鬼攔車尋手的靈異傳聞，令人毛骨悚然。

1995年9月8日下午4點多，與賴姓丈夫分居、搬回娘家半年多的李姓女子，騎著向朋友借來的機車，載著9歲兒子前往丈夫住處，準備按照前一日在法院與丈夫的約定，簽署離婚協議書，結束這一段不堪的婚姻，但她萬萬沒想到，最終結束的卻是自己的生命。

血跡斑斑 罪證確鑿

李女騎到巷口，怕兒子目睹父母離異的場面會有陰影，便要兒子去找鄰居小朋友玩耍，隨後獨自一人赴約，把車停在丈夫住處的後門，隨即進入屋內。

將近一小時後，李女的兒子等不到媽媽，便從巷口跑到父親住處，準備催促媽媽趕快回家，卻意外目睹了驚悚的畫面。

▲當年才9歲的賴子驚睹水管排出血水，意外揭發父親殺母分屍的慘案。

原來，李女的兒子正打算呼叫媽媽時，突然聽到排水管傳出潺潺水聲，他下意識往水溝一看，赫然看見紅色的血水不斷從排水管流入水溝，他努力壓抑心中的恐懼，拔腿逃離父親住處，一路狂奔回到同在苗栗市區的外婆家，把他看到的狀況告知舅舅。

聽完外甥說的話，加上姊姊遲遲未歸，李女的弟弟十分不安，趕緊向鄰近派出所報案協尋，警員獲報前往賴男住處查看，發現不但李女停在後門的機車已經消失，就連賴男也不見蹤影。

直到2天後、10日上午10點多，警方再度前往查訪，賴男才懶洋洋應門，由於賴住處的廚房、浴室血跡斑斑，加上染血的菜刀、手套、鞋子都被警方當場查獲，賴自知無法狡辯，坦承殺妻、分屍，並已棄屍。

稱妻跌倒 意外離世

賴男告訴警方，他當天在住處邊喝酒邊等妻子上門，但李女來了之後，卻站在門口不肯進屋，要他在離婚協議書上簽名就走，他因為想再跟妻子談談，便將對方拉進屋內，沒想到妻子卻在拉扯中意外向後傾倒、頭部撞地，最後沒了氣息。

賴男聲稱，他當時慌了手腳，又怕會被誤認為殺妻，索性趁著酒意，一不做二不休，先將妻子的屍體拖入浴室，再從廚房拿來菜刀，將屍體分切為頭顱、四肢、上下半身等7大塊，並以滾燙的熱水沖洗屍塊上的血水，再將妻子的頭顱放在瓦斯爐上燒烤、毀容，目的是讓人認不出她的身分。

▲賴男住處在命案發生後已無人居住，如今現場雜草叢生，一片荒涼。

當晚7點多，賴將妻子的屍塊裝入飼料袋，以鐵絲封口，騎乘妻子騎來的機車，沿著省道台13線往大坪頂方向沿路丟棄屍塊，包括附近的社區、公墓及涼亭旁的草叢，都成為棄屍地點，後再將機車隨意棄置路邊。

警方調查，擔任貨運綑工的賴男與李女結婚多年，育有3名兒女，不少親友都說2人感情不睦，時常發生爭吵，賴男還曾徒手掐李女的脖子，甚至以電線勒住李的頸部，妻子不堪長期家暴，才會帶著兒女搬回娘家，並向法院訴請離婚。

法醫相驗 打臉說詞

由於賴男有暴力傾向，警方懷疑李女之死，不像單純的拉扯意外，屍塊一一尋獲後，法醫相驗結果也指出，李女的後腦並沒有任何傷痕，不太可能是「向後傾倒、頭部撞地」，最可能的死因是遭人徒手絞勒，導致甲狀軟骨左上角骨折，種種證據都打臉賴的說詞，更令人髮指的是，法醫還在死者私處驗出微弱的精液反應，懷疑李女死後又遭到賴男性侵。

▲賴男雖以心神喪失為由不斷上訴，但法官批他泯滅人性，仍將其判處極刑。

警方將全案移送地檢署後，檢察官根據證據研判，賴男當天酒後與妻子發生爭吵，徒手勒斃李女並辱屍，之後再分屍丟棄，認為他泯滅人性、罪無可逭，向法院求處死刑，就連賴男的3名子女在法庭也直言：「我們都不希望父親活下來！」雖然賴以心神喪失為由不斷上訴，但案發後隔年，仍被最高法院判處死刑定讞，槍決伏法。

▲員警發現賴子作案機車就藏在老家後門，對其因故誤入歧途皆感到唏噓。

更令人唏噓的是，當年目擊慘案的賴小弟成年後，連續犯下7件機車竊盜及10件搶奪案，法官欲了解其家世背景，他僅淡淡回了一句：「爸爸被槍斃了！」得知他兒時遭遇後，不少被害人選擇原諒，法官最後審酌其成長背景特殊，也未傷人，從輕量刑，盼他能早日重回社會。

▲賴子（紅圈者）成年後犯下多起飛車搶奪案，法官審理時意外揭露其慘痛身世。

女鬼尋手 靈異頻傳

▲命案發生後，當地人傳說行經棄屍地點附近時，會遇到白衣獨臂女攔車找手。

另一方面，警方依賴男供述尋獲李女的大部分屍塊，卻怎麼也找不到左手，下葬時李母還特地訂製一支木質手臂放入棺木，希望愛女能放下牽掛、安心離開。不過，命案發生後，棄屍地點附近的派出所常在深夜接到電話，要求警方幫一名女子「找手」，還有居民深夜返家，遇到一名獨臂白衣女子在路邊攔車，不斷詢問：「有沒有看到我的手？可不可以幫我找找？」

在地人都知道，行經大坪頂、涼亭一帶，若遇女子攔車，千萬不能停，也有網友po文說，與朋友騎車前往當地夜遊時，朋友突然停車，走向路邊空屋，其他人拉住這名朋友，問他幹什麼？這名朋友竟喃喃自語地說：「有人說她的手不見了，叫我幫她找！」讓大家聽得直起雞皮疙瘩，趕忙將他送回家，但他返家後又獨自前往涼亭一帶，直到天亮才被家人尋獲。

多年後，另名網友表示，曾與女友開車看夜景，行經該地看到有涼亭就上去小憩，沒想到卻突然起濃霧，還有犬隻在吹狗螺，更詭異的是，女友返家後，不斷做著同樣的夢，夢中有一名獨臂女子在涼亭下問：「妳有看到我的手嗎？」直到女友後來去廟裡拜拜，惡夢才停止，駭人的經歷也讓塵封多年的命案，再度成為討論話題。

2016年，苗栗縣政府考量該路段多彎又是陡坡，車禍案件頻傳，還曾造成死傷，因此規劃截彎取直工程，將涼亭拆除，才讓白衣獨臂女鬼尋手的靈異傳聞，漸漸消逝在人們的記憶。

▲李女遭棄屍地點附近的扶輪亭原為知名靈異地點，現已因安全因素遭到拆除。

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