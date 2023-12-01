路透：台灣大選前　北京資助數百名政治人物訪中「干預選舉」

▲ 官員披露，今年已有逾千人參加這類訪中行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》1日援引台灣消息人士及文件獨家報導，台灣關鍵大選前夕，北京資助台灣數百名政治人物以低廉旅費到中國大陸旅遊，令官員感到不安。據官員透露，今年至今已有逾千名里長或村長參加這類訪中行。

報導指出，即將到來的台灣大選對兩岸關係舉足輕重，而台灣總統蔡英文和其他官員曾警告，中國可能試圖影響選民，使他們支持尋求與北京建立更親密關係的候選人，但中國這類「干預選舉」的行動規模此前從未被報導披露。

台灣法律禁止競選活動接受包括中國在內的「境外敵對勢力」資金，而台灣南部檢方本周表示，正針對涉嫌違反選舉法及安全法的22人進行調查，包括基層政治人物。

一名調查中國活動的台灣安全官員向《路透》透露，台灣各地安全機構過去一個月內正調查逾400趟赴陸旅遊活動，多數由地方意見領袖組織，例如里長或村長。安全機構認為，這些旅程中的住宿、交通和餐飲折扣都是由中共中央台灣工作辦公室下屬單位補貼。

中共中央台辦對此未回應《路透》置評請求，台灣陸委會被問及此事時，則提及主委邱太三本周受訪時所稱，中共針對台灣的村里長或是民代等特定的地方人士赴中國大陸做落地接待，「當然不言而喻，應該都是跟選舉有關」。

▲ 官員認為，北京看準在公眾輿論上有影響力的人物。（圖／路透）

調查此事的官員指出，參加這類旅遊的人員通常自費購買機票，但其他費用由中方提供。另一名台灣安全官員則稱，「對選舉的干預以團體旅遊的名義展開」，認為北京專門拉攏對台灣行政體系至關重要的政治人物，他們在塑造公眾輿論上發揮關鍵作用，且過去幾個月來，光是中部地區就有逾300名里長或村長參與這類中國旅遊。

《路透》查閱的2份安全報告顯示，台北某區20多名里長今年9月攜眷參加中國招待的上海之旅，新北市一個地方政界人士協會本周也有逾10人赴陸旅遊。

一份報告指出，相較上次大選前，台北地區參加這類旅遊的人數「顯著增加」，登記相當踴躍，「某些里長已經成為一些中國單位在台灣的聯絡窗口」。另一名官員透露，今年至今已有逾千名里長或村長參加這類訪中行。

高雄檢方表示，他們認為從高雄出發的5趟中國行完全由中共中央台辦資助，要求參與者支持特定政黨並「反對台獨」。檢察總長邢泰釗11月30日曾稱，「天下沒有白吃的午餐」，認為外部勢力正試圖「以前所未有的方式」影響公民，敦促台灣人赴陸時不要接受中國當局的特殊待遇或指示。

但安全官員坦言，欲向這些赴陸旅遊者提起刑事訴訟並不容易，因為很難追蹤背後的中國政府機構資金來源，也很難得知他們與中國官員會面時談論的內容。