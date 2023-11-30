韓「逃兵藝人」劉承俊回國有望？　大法院最終判決：應給入境簽證

▲美籍韓裔歌手劉承俊逃避兵役，慘遭南韓政府禁止入境多年。（圖／翻攝自劉承俊微博）

記者羅翊宬／編譯

美籍韓裔唱跳歌手劉承俊（Steve Sueng Jun Yoo）曾是稱霸歌謠界的傳奇，1997年以出道作《剪刀》連續7次奪下有線電視音樂節目排行榜冠軍，然而曾經叱吒風雲的他卻於2002年選擇利用取得美國籍的方式「逃避兵役」，此後長年遭到南韓禁止入境。如今在多次訴訟後，南韓大法院判劉承俊勝訴，認為領事館應該准許其申請入境簽證。

劉承俊2002年1月收到公益勤務要員召集通知書，然而他卻以海外演唱會為由，選擇從南韓出境，並取得美國公民權、同時喪失南韓國籍，疑藉此手法逃避兵役，因此多年來慘遭南韓法務部列入「禁止入境」的黑名單內。2015年8月，他向南韓駐美國洛杉磯總領事館申請旅外同胞（韓僑）的F-4居留資格簽證，卻不斷慘遭領事館回絕。

根據《韓聯社》，劉承俊向南韓法院提出上訴，盼能藉由司法力量撤回洛杉磯領事館對於拒絕核給F-4居留簽證的決定。法律界人士今日（30）指出，南韓大法院（最高法院）3部（主審為大法官李興九）決定在三審維持二審判決、判處原告劉承俊勝訴定讞，南韓駐洛杉磯領事館不得以「逃避兵役」等既定理由拒絕核發居留簽證。

劉承俊在遭洛杉磯領事館拒絕核發入境居留簽證後，曾前後兩次向法院提出訴訟，在經過更審和再上訴審後，曾獲大法院的勝訴判決；然而，洛杉磯領事館卻以「劉承俊逃避兵役義務的行為，有侵害國家利益的疑慮」為由，再次拒絕核發簽證。

為此，劉承俊2020年10月再度針對領事館的行為向法院提出訴訟，雖然一審敗訴，但今年7月卻在二審勝訴。

▲美籍韓裔歌手劉承俊盼望能「重返祖國」。（圖／翻攝自劉承俊微博）

二審法官依據舊有的《在外同胞法》指出，「雖然從原則上來說，若因逃避兵役而喪失國籍者無法獲得居留資格；但一旦超過38歲，若缺乏損害安全保障、維持秩序、公共福利、外交關係等侵害國家利益行為之事由，則應賦予簽證資格。」

然而報導卻也指出，就算劉承俊從駐洛杉磯領事館獲得居留簽證資格，擁有能夠讓劉承俊「返回祖國」的關鍵鑰匙仍掌握在南韓法務部的手中，因為就算法務部維持禁止劉承俊入境的黑名單，劉承俊依舊無法入境。

南韓《出入境管理法》第11條規定，一旦被認為有可能損害國家利益、危及公共安全與經濟社會秩序、影響社會善良風俗，則南韓法務部長可以禁止上述人等入境。