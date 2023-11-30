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大陸 大陸焦點 特派現場

美國會委員會通過撤港駐美辦地位　港府聲明強烈譴責

▲香港特首李家超。（圖／路透）

▲美國眾議院通過香港經貿辦認證法案。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院外交事務委員會當地時間29日，通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》。法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。對此，港府今（20）日發表聲明，強烈譴責美國國會干涉香港事務。

香港特區政府發表聲明予以強烈譴責，認為完全漠視香港特區在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施《香港國安法》的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。

聲明又指，該法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處，在推動港美之間互惠互利經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇，甚至關閉經貿辦。特區政府嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。

特區政府強調，一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，根據《基本法》及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，而美國在港享有重大的經濟利益，若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

外電報導，美國眾議院外交事務委員會當天一致通過「香港經濟貿易辦事處認證法案」，要求總統拜登若確認香港不再享有高度自治，應取消對香港駐美經濟貿易辦事處享有的特權和豁免。

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