金紙對折後才能燒？內行人解答關鍵原因：讓「別的」不好收

▲台灣不少人有燒金紙習慣。（圖／示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少家庭於特定節日皆會敬神祭祀，除了準備供品及線香祭拜外，還經常會燃燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意。對此，有網友也好奇，金紙在丟入金爐前，為何都要先將金紙對折再整疊丟入？引發不少討論。

和家人一起祭拜時，不難發現長輩們會先將金紙對摺，再整疊丟入金爐中，不少晚輩看了後也會有樣學樣，但卻不明白其中的涵義。一名網友就在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「為什麼燒金紙要對摺呢？」

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貼文曝光後，許多網友紛紛出面解答，「才不會造成悶燒」、「比較好燒，別想太多」、「只是增加空氣流通，幫助燃燒呦」、「增加空氣的空間」、「火夠大的時候，你不折也沒差啊，還是燒得完，只是比較慢罷了」、「幫助燃燒，也會燒的比較完整、乾淨」、「你平平的燒只會一堆煙加上機率性的滅火」。

另外，也有內行人指出，「表示每一張都是你親點過的、代表你的心意！而且沾著你的手印『別的』不好收到！」、「科學的說法，幫助燃燒，玄學的說法，算給神明看」、「就像你沒皮夾的情況下，收到錢也會對折再放進口袋一樣」、「比較好算錢」、「收貨人註文的意思，才能確定你是要給誰的不會被搶走」。