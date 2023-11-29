台灣「新毒王」身分起底！　走私史上最大宗23億毒品

▲林孝道入獄後新毒王崛起，51歲李男組販毒集團走私市價23億毒品來台，被檢警在港口攔截，將該毒團一舉殲滅。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有教父級毒梟之稱的林孝道2022年被捕後，南部毒圈又出現新勢力，主嫌兼金主「新毒王」李男（51歲）利用外籍貨輪，以船上垃圾當「菜底」夾藏毒品手法走私毒品，警政署長黃明昭收到線報交由專案小組追查，今年8月趁貨輪停靠高雄港下貨時，一舉查毒、抓人、扣船，俐落瓦解這個正在興起的新毒團。

本刊調查，黃明昭今年2月間接獲線報，得知某不良分子需錢孔急，疑似在高雄港走私毒品，他將此訊息交給刑事局偵辦。經查，當天有一輛租賃貨車和兩輛豪車申請進入高雄港港區，貨車司機曾從船上搬運幾袋太空包上車，接著兩輛豪車一前一後包夾著貨車離去。

檢警鎖定車行和特定人士深入追查，蒐證跟監半年以上，8月某日發現毒團二把手、綽號阿城的葉男又申請進入高雄港，專案小組認為「有狀況」立即全員待命。當喀麥隆籍「飛燕號」緩緩駛入高雄港，阿城和負責船務工作的「姜維」各開一輛豪車押著一輛租賃貨車，船一靠岸，貨車駕駛上前從船上搬下多個白色太空包，裝上車後三輛車即揚長而去。

這時，幹員分成3輛車疾駛追上運毒車隊，駕駛下車後面對警方問話，辯稱「載的是船上的垃圾」，員警上車打開太空包查驗，不一會兒從寶特瓶、廢棄雜物下拉出一包包毒品，阿城、姜維和司機百口莫辯，3人乖乖遭逮，同時貨輪飛燕號和印尼籍船長、船員也遭扣。

▲檢警總計查獲1.32公噸安毒和K他命，為史上最大宗安毒案，由於毒品數量太大，緊急調派除暴特勤隊南下鎮守。

警方清查後發現這批毒品數量驚人，為台灣史上最大宗，包括安非他命1.2公噸以及K他命119餘公斤，總重1.32公噸，粗估市價高達23.6億元，可供400萬人次吸食；因毒品量太大，警方緊急從北部調來除暴特勤隊南下鎮守。

毒團二把手阿城和姜維被抓後，兩人手機響個不停，原來首腦兼金主的李男躲在港口不遠處「監工」，他發現3輛車遲遲不見蹤影，心焦打電話，警方循線迅速找到李男所在將他逮捕，且從賓士車後車廂暗格內起出515萬元現金，這批現金疑似是要給手下人的「工資」，但李男辯稱錢是「買賣冷凍漁貨貨款」。

原來，該毒團金主李男繼林孝道被逮後，統整南部各勢力，頗有新一代毒王架勢，李男沒有任何毒品前科，疑似為了躲避警方查緝，挑選的手下也全部無此項前科，2月間他以外籍貨輪運毒後，自認此計可行，5月中遂租下另艘喀麥隆籍貨輪「飛燕號」，開啟1.32噸的運毒大計。

本刊調查，李男有偽造文書、侵佔前科，2001年他在某公司上班時趁著收貨款，將部分款項中飽私囊，後續被發現挨告，法官依《業務侵占罪》共5罪，各判刑6個月，合併應執行有期徒刑1年10月，可易科罰金，緩刑3年。離奇的是，李男近10年沒有任何收入和繳稅紀錄，除了出入駕駛賓士車，穿著打扮相當低調，不過，能買下1.32噸之毒品，又能搞到外國貨輪，安排手下到越南海域接貨，加上成員分工仔細種種因素，檢警不排除背後另有幫派幫他集資，拱李男繼位成為台灣新一代毒王。

▲毒團租非洲籍貨輪到越南接毒再運回高雄港，以運送船上垃圾當「菜底」，員警從垃圾裡拉出一袋袋毒品，嫌犯百口莫辯。

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