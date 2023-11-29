京華城改建容積840%史上最高　許淑華爆「柯文哲送財團400億紅包」

▲京華城改建案「京華廣場」去年舉辦動土典禮，威京集團預計於2026年完工。（圖／記者賴志昶攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委參選人、台北市議員許淑華28日質疑，柯文哲在台北市長任內給予京華城改建案史上最高840％容積率，形同送給財團400億元大紅包，蔣市府應將此案移送政風、檢調調查。對此，威京集團回應，先前北市府作為導致集團權益遭嚴重剝奪，經向監察院、內政部多次陳情才獲更正，目前一切程序依法辦理。

許淑華表示，當柯文哲斤斤計較1500元的重陽敬老金發不發時，私下卻慷慨大方地送給財團一個400億元的大紅包。她指出，京華城這塊地基是工業地轉為第三種商業用，市府只同意392%容積，以建蔽率70%來算最多只能蓋5樓半，也就是當初的京華城。

▲過去「京華城」座落於台北市松山區。（圖／記者葉佳華攝）

她說，威京集團後來以經營不善為由，打算蓋商辦大樓，再次向市府要求提高至560%容積，但時任郝龍斌市長不同意。不料京華城2019年結束營運後，因未達建築物的使用年限拆除重建，不適用都更獎勵，為了額外申請容積獎勵20%、容積轉移30%，與北市府開啟了長達2年的協商，最終竟成功獲得史上最高的840%容積率。

許淑華估算，以建蔽率70%計算，京華城改建可以從8樓又長高到12樓，整整拉高一半，可以賣的面積又多了2萬坪，若以每坪200萬計算，這算不算送給財團400億的大紅包？她批評，柯市府跟財團簽下了不對等的圖利合約，讓財團捐個200坪就換回來20000坪，「比百貨公司週年慶回饋還要高出1000倍！」

另外，她指出，柯市府還給予各種「小恩小惠」，僅要求威京集團認養復盛公園50年、回饋90個汽車停車位跟76機車停車位、提供242坪公益空間，連原本提出興建1億元空橋的計畫也換成只要「興建人行道、改善周邊路面」，反觀威京集團卻獲得2萬坪面積。

▲許淑華質疑，威京集團獲得2萬坪，市府僅獲得停車位回饋、認養公園，「這是合理交易？」（圖／翻攝自臉書／許淑華Hsu Shu-Hua，下同）

許淑華痛批，原本屬於台北市民的天際線，橫空出現四棟高達19樓的商辦大樓，看不到帶動周邊的效益，財團卻自己喊出每坪200萬的行情，成為拉抬區域房價的兇手，何況這麼大的量體除了衝擊周遭居民外，也衝擊到對面台鐵台北機廠全區保留的古蹟。

她指出，文化部在歷次都審會議發言反對，強調變更後體量過大，將造成古蹟與周邊環境衝擊，應再送文化部文資審議，結果反對的委員全數都不再被邀請出席後續的會議，反倒是委員名單出現民眾黨秘書長張哲揚，「等於幫助財團排除障礙兼作護航美？」

許淑華強調，現在外界都質疑，柯市府是不是為財團打開方便的大門？「我強烈要求蔣萬安市長將本案移送政風及監察院、檢調進行調查，讓柯市府團隊當時宣稱『公開透明』能真正落實，也避免柯文哲背負圖利的罪名！」

針對許淑華質疑，蔣萬安備詢時回應，站在市民角度當然不合理，他將在一週內進行了解，目前監察院也在調查中，市府將全力配合。副市長李四川也補充，監察院對容積獎勵回饋也有所質疑，他先前已親自赴監察院說明，後續將配合調查。

對此，威京集團28日晚間回應，先前集團向台北市都委會聲請變更土地使用分區，獲同意變更為商三（特）用地，但北市府計算容積率時是以「捐贈全街廓土地30％後」的地塊面積計算，將原捐地後應為560％的容積率，誤導為打七折後僅剩為392％，嚴重剝奪我方權益，才引發日後容積率爭議。

威京集團指出，經多次向監察院、內政部等單位陳情，監察院調查後函文糾正北市府，才於民國107年將容積率回復為560％，但當時北市府竟不當刪除都市計畫內原有「允建樓地板面積120,284平方公尺」之保障，對威京總部集團造成莫大損失及不公平對待。

威京集團表示，目前興建的「京華廣場頂級商辦園區」依《都市計畫法》第24條規定辦理，以法定容積不超過20％之容積獎勵額度進行規劃設計，加計容積移轉後合計容積以不超過法定容積1.5倍為上限，其獎勵項目包含：智慧建築、綠建築、耐震設計、建築特色典範、公共開放空間、無障礙通用設計、新技術應用等，以符合公益性、對價性等通案原則。

威京集團強調，一切程序皆依相關法令辦理，特此聲明。