天成文旅繪日之丘優惠親子家庭　房型升等四人同行最低每人752

▲▼ 最美親子飯店天成文旅-繪日之丘祭出「回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房」優惠親子家庭出遊 四人同行最低每人752元起 。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

記者翁伊森／嘉義報導

榮獲知名旅遊平台票選台灣最美親子飯店殊榮的天成文旅-繪日之丘，看好平日旅遊商機及帶動年末市場活絡，自即日起至2023年12月28日止推出回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房住房優惠，凡於週一至週四入住精緻客房，享專案優惠價3,008元，並加碼免費升等溫暖的溫馨家庭四人房，等同平均每人每晚花費752元，即可入住舒適四人房及免費使用飯店豐富童趣設施，親子一同出遊，構築出歡樂的美好時光。

豐粹人文歷史文化的嘉義，兼具知性與感性，充滿迷人獨特魅力，像是遊憩資源豐饒的阿里山，歷經百年歲月的神木群，森態挺拔綠蔭蔽天，讓人輕鬆倘佯綠野之中，時而緩步、時而佇足，在此放鬆身心靈，愜意享受寶藏風光。飯店主題結合阿里山意象日出、山嵐、檜木…等自然素材，無論是公共空間中或房間內處處都能發現驚喜。飯店貼心為房客準備專屬限定的茶聚活動，細細品嚐阿里山高山茶與道地美味茶點及現烤鬆餅，再帶上孩子遊玩熱門兒童設施嘟比碰碰車，另到星空童樂室享用各式古早味零食餅乾與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，創造親子幸福回憶。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「再次推出回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房住房優惠來迎客，消費者能以划算的價格升等入住熱門房型，還可體驗多樣的遊憩設施，預估可帶動第四季整體成長1~2成。」