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Google雲端驚傳資料遺失！官方急提醒千萬「別做這些事」

（圖／翻攝自Google）

▲最近有不少人陸續發現，原本存在Google雲端硬碟中的重要檔案離奇失蹤。（圖／翻攝自Google）

圖文／CTWANT

近期有多名國外的使用者在Google論壇上回報，表示自己的Google雲端硬碟中的檔案無故消失，甚至有人的資料夾結構退回到好幾個月前，近期的檔案完全不見。目前Google官方也表示，應該是桌機版的Google雲端硬碟軟體發生問題，官方同時也呼籲目前正在使用桌機版Google雲端硬碟軟體的用戶，千萬不要點選「切斷帳號連結」，同時也不要移動雲段硬碟檔案串流（DFS，Drive File Stream）的軟體資料夾。

根據《techcrunch》報導指出，在Google論壇上先是一名用戶在21日表示，自己的Google雲端硬碟內的檔案突然大量消失，而且檢查過後，發現整個Google雲端硬碟的資料夾結構與檔案狀態都恢復到5月時的狀態，該名用戶甚至在雲端硬碟的垃圾筒中也沒有發現消失的檔案。而在這之後，就開始有更多用戶回報自己也遇到類似的問題。

官方工作人員回應此事件正在調查原因中，同時給予應急的方案。（圖／翻攝自Google）

▲官方工作人員回應此事件正在調查原因中，同時給予應急的方案。（圖／翻攝自Google）

之後就有Google官方的人員回應，表示目前已經確定的確有這起事件，公司內正在進行調查。Google官方也發布聲明，表示整起事件正在進行調查中，但有發現問題都是出現在使用桌機版Google雲端硬碟軟體（版本號為v84.0.0.0 - 84.0.4.0）的用戶身上。

官方也在公告中表示，如果用戶有使用上述版本的桌機版Google雲端硬碟軟體，如果可以的話，請先將資料備份在自己的硬碟上，同時千萬「不要」點選「切斷帳號連結」，同時也不要移動雲段硬碟檔案串流（DFS，Drive File Stream）的資料夾，資料夾路徑如下

Windows：%USERPROFILE%AppDataLocalGoogleDriveFS

macOS：~/Library/Application Support/Google/DriveFS

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