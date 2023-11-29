桃園清潔婦20高樓平台打掃未穿戴安全防護具　勞檢處重罰3-30萬元

▲桃園市藝文二街一棟社區大樓發生違反職業安全衛生設施規則。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市桃園區藝文二街一棟社區大樓於今日下午有一名婦人在20層高樓外牆平台打掃掉落蜂蛹，打掃作業期間無穿戴安全帶等安全防護具。桃園市政府勞檢處獲知後立即派員實地調查屬實，認該行為已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲▼一名清潔婦在20層高樓外平台打掃蜂蛹，卻未穿戴安全帶等安全防護具和設備，。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市桃園區藝文二街一棟大樓20樓，今日下午發生人員在高處作業未有安全設備，經現場調查詢問屋主鄭姓女子，一週前因樓上發現2個虎頭蜂窩，大樓管委會請義消來清除，造成20樓窗外平台散落許多蜂蛹屍體，近日開始聚集蒼蠅，屋主於今日請清潔人員(自營作業者)於窗內清除，但窗架過高無法清掃，清潔人員自行評估可以爬出去站立於平台清潔，遂爬上外牆平台打掃，作業期間無穿戴安全帶等安全防護具。

桃園市政府勞動檢查處呼籲，如從事高處作業(高度2公尺以上)，雇主及自營作業者均須按職業安全衛生設施規則第281條規定:「雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具……。」辦理，查有違反規定者，將依職業安全衛生法令規定，處以新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，如發生死亡之重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦。