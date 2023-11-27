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社會 社會焦點 保障人權

高雄校園大盜2周偷7次！搜刮吃喝還開電腦上網　被抓隔天又犯案

▲▼小偷示意圖。（圖／免費圖庫／pakutaso）

▲小偷示意圖。（圖／免費圖庫／pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓慣竊專門鎖定門禁不嚴的學校下手，今年8月暑假期間，他在短短不到2個禮拜內，陸續侵入4所國高中、國小行竊，只要看到吃的、喝的就全部搜刮，還開電腦上網，甚至他在行竊某學校時當場被抓，隔天交保後又再度潛入行竊，行徑十分大膽，法院審理後，依照7個竊盜罪判他有期徒刑10月，拘役50日，均得易科罰金。

判決指出，吳姓男子是今年8月12日晚間7時許，潛入鳳山區一所高中內，偷走辦公室冰箱內飲料和花生，還打開電腦上網，後來被學校技工發現報警；過了兩天，他又跑到前金區某國中教務處，偷了冰箱裡的飲料。

8月17日，吳男潛入苓雅區某國小，偷了水果刀和電競耳麥，正好碰上老師也在教室內，當場被查獲，不料才剛交保的隔天，吳男又回到同一個學校行竊，這次偷到小熊軟糖，但也是隨即被學校保全發現，報警逮人。

總計吳男在短短不到2個禮拜內，就犯下7件竊案，有時連路過民宅，發現門口有鞋子，也是順手牽羊偷走，他在警詢時都坦承犯行，辯稱自己就是沒錢才犯案。

法院審理時，律師辯護稱吳男罹患精神疾病、竊取物品價值低微，被害人均未提告究責等，希望爭取減刑，法官衡量犯罪的動機、目的、手段、所竊得之財物價值與所生之損害後，依照7個竊盜罪判他有期徒刑10月和拘役50日，均得易科罰金，全案可上訴。

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