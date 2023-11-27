要求高雄路邊停車格加速智慧化　黃文益再推10分鐘內臨停不計費

▲黃文益要求高雄路邊停車格應加速智慧化。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁加速高雄成為全國淨零碳排指標城市，但其中智慧交通解決方案之一的「智慧停車格」，設置進度卻太過緩慢。民進黨高雄市議員黃文益督促交通局應加速建置，也呼籲市府科技執法要有人性化，應考量民眾的臨停需求，將現行計費模式從5分鐘延長至10分鐘內離場不予計費。

黃文益在議會總質詢時指出，建請市府考量民眾臨停的實際需求，應將智慧停車格的計費模式從5分鐘延長至10分鐘內離場不予計費。他強調，「科技始終來自人性，科技執法當然要更人性化」，此項政策確保民眾不會為省小錢違停，從而製造交通混亂或引發憾事，也較能提高停車格周轉率。他也建議交通局，應在智慧停車格中設置一定比例的充電樁，應對淨零碳排和電動車的發展趨勢。

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▲黃文益提出，10分鐘內臨停離場不計費。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益表示，智慧停車格連結雲端大數據，民眾可透過手機APP即時掌握周邊停車空位資訊，不僅減少找尋車位時間，也改善都會區的交通壅塞問題，高雄市交通局預計格位周轉率可提升26.2%。此外，智慧停車格是自動開單及讓民眾現場與線上繳費，高雄市每年為此可節省300多萬張紙本停車單，有效降低碳排放。

然而，截至交通局11月統計，高雄市公有路邊停車格數量共54,915格，智慧停車格卻只有1,720格，佔總數的3%，而這些智慧停車格，主要分佈在衛武營特區、澄清湖周邊和高雄軟體園區。交通局也表示，2024年至2026年期間將分區建置，預計要到2026年才能完成1萬個智慧停車格的目標。

黃文益要求市府「看看台南、想想高雄」，他說，台南市有1.4萬個停車格，其中4千個是有智慧停車柱，自動開單並可讓民眾現場繳費，另7千個是地磁偵測型停車格，連結雲端提供市民即時的停車空位資訊，高達1.1萬個智慧停車格讓台南停車智慧化比例為全國第一的78%。

他直言，台南市第二代智慧停車柱結合電動車充電樁與資訊看板，全面促進城市的淨零碳排，反觀高雄卻各項進度嚴重落後。

▲高雄市交通局長張淑娟說，明年將會增設3千3百個智慧停車格。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局長張淑娟答詢指出，高雄的確還有再努力的空間，她坦言，台南與高雄共同面臨到，設置智慧停車格會遭遇週邊居民的抗議，所以需要一段時間進行溝通，但確定明年會增設3千3百個智慧停車格，預料將超越台南的數量。

另外，張淑娟表示，大部分有設置智慧停車格的縣市均採5分鐘內離場不與計費，未來會以實際資料再研議是否延長時間。

她也提到，智慧停車充電樁的設計會面臨到充電樁與智慧停車柱位置不同側的問題，所以車輛緊鄰的路邊停車有安全疑慮需要再考量，目前高雄僅會針對立體停車場設置電動車充電樁。