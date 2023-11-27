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社會 社會焦點 保障人權

不爽交管「讓砂石車先過」　5煞竟圍毆工程師、司機

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市三重區一處道路施工工地，因現場刨地有實施交通管制，5男子分乘3部機車不滿遭攔下，要等候砂石車經過，與現場工程師及砂石車駕駛起口角衝突，5人竟出手圍毆2人後騎機車逃逸，分別造成工程師臉部挫傷及駕駛左膝挫傷，警方獲報調閱監視器，不到半小時循線逮捕5人，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

▲▼5名惡煞不滿道路施工交通管制被攔下，圍毆現場工程師及砂石車駕駛，警方循線逮捕5人依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲5名惡煞不滿道路施工交通管制被攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，26日晚間10時許，三重區大同南路、環河南路口正在進行道路施工，現場刨除柏油路面實施交通管制，此時32歲余男、28歲蔡男、27歲張男、22歲龍男及21歲林男，分乘3部機車行經此路段，遭現場工作人員攔下，要等載著廢土的砂石車經過。

▼5名惡煞圍毆現場工程師及砂石車駕駛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼5名惡煞不滿道路施工交通管制被攔下，圍毆現場工程師及砂石車駕駛，警方循線逮捕5人依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5人不滿被攔，與工作人員起口角， 現場的28歲羅姓工程師出言勸說，竟遭5人圍毆，另一名38歲王姓砂石車駕駛衝上制止也被推倒，5人逞兇後隨即騎機車逃離現場，造成羅姓工程師臉部擦挫傷，王姓駕駛左膝挫傷，經送醫後無大礙。

警方獲報立即調閱監視器以車追人，不到半小時，警網攔截逮捕施暴的5人，被毆打的工程師及駕駛堅持提告，訊後5人依妨害秩序、傷害等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

▼警方循線逮捕5人依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼5名惡煞不滿道路施工交通管制被攔下，圍毆現場工程師及砂石車駕駛，警方循線逮捕5人依法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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