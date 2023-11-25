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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白切效應立現！「侯康配」北台分進合擊　柯盈配竟無公開行程　

▲▼ 侯友宜、趙少康出席呂玉玲造勢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜、趙少康出席呂玉玲造勢 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

紛擾糾結大半年的藍白合，昨日在雙方各自登記參選下，宣告分手。不過國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康不受藍白合破局影響，今日各自安排5、6個行程，其中有兩場合體現身，展現藍營團結氣勢；反觀一直在藍白合協商過程中展現強勢的民眾黨總統參選人柯文哲，雖也在昨公布副手為新光公主吳欣盈，但今日兩人卻未安排公開活動，民眾黨一片靜悄悄，外界不禁好奇，在國民黨堅壁清野下，柯文哲本已極為空虛的陸戰完全難以施展，真的讓很難走出去。

藍白整合破滅，雖然讓藍營支持者失望，但隨著國民黨總統參選人侯友宜在昨公布副手為中廣董事長趙少康後，趙的即戰力，頓時重新燃起了藍營支持者的希望。對藍營而言，趙少康與侯友宜有強烈的互補性，侯康配為侯友宜加分不少，所以兩人今日馬上乘勝追擊，一早就聯袂到桃園出席黨籍立委呂玉玲造勢活動，現場滿滿的人潮，似乎也在回應基層熱烈的盼望，而兩人接受媒體聯訪時，一搭一唱已有拚選戰氣勢。

接著侯、趙兩人則分進合擊，侯友宜前往台中參與顏寬恆、廖偉翔、楊瓊瓔等立委參選人競總成立，接著晚上北上參與雲林同鄉會會員大會，最後則會再與趙少康合體，在新北參加台灣公安學會全國後援大會。

至於趙少康除了兩場與侯友宜一同造勢外，也安排了參與軍事院校校友總會代表大會、中山大同區慶祝建黨129週年黨慶，向深藍支持者喊話，接著他也到桃園參加魯明哲聯合競總成立。「侯康配」成軍第一天，兩人都沒有閒著，均勤跑基層，盼能繼續拉攏支持者。

反觀柯文哲，在公布副手後，今天一個公開行程都沒有，僅在上午出席一場不公開行程時被媒體遇到，但對於媒體問的相關問題均沒有回應。雖然民眾黨發言人吳怡萱說，柯文哲從12月起將會進行全台廟口開講，及北中南大型造勢，但是選戰已進入倒數49天，對候選人來說每一天都是關鍵時刻，何況公布副手後，代表選戰進入了另一個階段，理應一鼓作氣、乘勝追擊，但登記後的第一天就不見柯文哲，難免讓人議論紛紛。

在藍白合政黨協商階段，柯文哲始終以自己民調高，空戰能力強，不理會國民黨的政黨實力，國民黨為了促成藍白合，也只好數度退讓，之前就有藍營人士提到，藍白若真整合，柯文哲便可藉由幫藍小雞站台，把藍營小雞選區變成自己的根據地、增加曝光率，這會是柯文哲壯大民眾黨很大的利基。但如今藍白合破局，國民黨主席朱立倫也下了軍令，嚴禁柯文哲為藍小雞站台，柯文哲也就被打回原形。

再者地方派系在選舉過程中，當然會是「西瓜偎大邊」，侯友宜在趙少康加持後，藍軍士氣大振，有助召喚藍軍歸隊，這無疑是替侯友宜打了一劑強心針，強強聯手必然啟動好的循環，表現在民調上，就是讓「侯康配」一舉衝破了3成。

至於柯文哲選了吳欣盈搭檔，雖然她是現任立委，但問政表現並不突出，其次，吳是新光公主，但柯文哲過去從政生涯中，與財團保持距離，如今副手卻是具有大財團背景的人，難免讓人懷疑，柯文哲是否真的很缺糧草？而如此的刻板印象並沒有為柯文哲加到分，反而可能讓他失去年輕選票上的優勢。

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