　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他謊報經歷「錄取工程師」6個月被開除　公司氣炸追討19萬工資

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲工程師謊報經歷獲得錄取，不料工作6個月就遭開除，公司還追討19萬元工資。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名溫姓男子日前透過人力銀行應徵軟體工程師，然而他卻把9個月的工作經歷誇大成4年6個月，2022年2月被某公司錄取，但僅6個月就被公司辭退，公司還以他「謊報工作經歷」為由提告，追討6個月間發放的19萬多元工資，不過新北地院法官審理後駁回請求。

根據判決書指出，公司表示，他們透過人力銀行徵求軟體工程師，有明確表示須告知相關工作經歷，然而溫男工作經驗才9個月，卻在人力銀行上誇大成4年6個月，導致他們誤會並通知溫男面試，結果溫男面試時依然沒有坦承，在人事資料表上寫下錯誤的工作經歷。

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲公司指控，溫男完全無法勝任工作，學習態度也不佳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

公司還說，溫男進入公司後，完全無法勝任工作，導致他們只好再請了另外一人頂替溫男，並把對方調往其他單位，結果溫男不是無法勝任，就是學習態度非常不佳，加上他們發現了溫男假造經歷，才決定開除並向溫男提告。公司主張，溫男因為造假經歷才得以獲得工作，要求溫男返還6個月期間的19萬多元工資。

溫男出庭時則供稱，工作經歷是人力銀行沒有更新資料才會顯示錯誤，且他面試時沒有複雜程式問題，也有在資料中寫清楚自己會的相關技能，不料入職後經常要支援雜事，最後被主管隨意辱罵、公司任意調職逼到辭職，認為自己在職期間確實有提供勞務，依勞基法應該拿到該有的薪資。

新北地院法官審理案情，認為溫男儘管是以填寫不實工作經歷得到錄取，但公司若真的覺得工作經歷會影響在職表現，應該在錄取後盡到查證義務，且若認為溫男無法勝任工作，應該在試用期就予以開除，不該等到溫男索討資遣費、非自願離職證明時才開始調查，加上溫男確實有提供勞務，審酌後駁回公司請求。

ET快訊
高燒快7天、黃眼屎！　不少孩子染「燒久姬」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

金門岸巡基層安檢遭嗆聲！私梟恫「出門小心」　金馬澎分署要查了

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

金門岸巡基層安檢遭嗆聲！私梟恫「出門小心」　金馬澎分署要查了

秋意正濃 「揪，柑心」　享受台南椪柑酸甜多汁好滋味

金馬直擊／「冥婚會旺喔！」許光漢粉絲紅毯卡位　集氣再開雙蛋黃

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

百年不同風采　2023台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

台鋼冬盟首戰投打都不理想　洪總說重話：選手要有自覺

研究：身上有「1味道」恐成蚊子天菜　維生素A衍生物減少叮咬

他好奇「房仲值得挑戰」　鄉民點破頂級關鍵：賺一年吃三年

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

屏東大學「屏大貝Go」化身為募款天使　成為吸睛「金」焦點

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

國1北上凌晨3車追撞1死　疑精神不濟釀禍

台北第一凶宅連4起墜樓　警方出手了

19歲打工仔撞爛帕拉梅拉！驚人維修費曝

快訊／高雄清晨2車對撞！1人無心跳命危

即／酒駕自撞摔南橫水溝　騎士不治

他找工作謊報經歷　公司追討19萬工資

錦新大樓墜3人「2人掉建地」工人無奈

桃園獨居女失聯　員警上門見她裸身倒浴室

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

女菜鳥扮往生者　禮儀師「教穿壽衣」指侵得逞

快訊／新北死亡車禍！計程車司機亡

童公園玩耍被怪阿北抱住　母狂吼放下

更多熱門

相關新聞

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

對於一般勞工而言，周休二日是努力工作後能夠好好放鬆的日子。不過廣東深圳一間科技公司為了提高員工效率、創造力，決定開始實施周休三日制，並將上班時間調整為上午10點至下午4點30分，且「薪酬及其他福利不變」，驚人的公告曝光，瞬間讓網友羨慕爆了。

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

網紅房間塞爆30位妹子！他驚：比醫生有錢？

網紅房間塞爆30位妹子！他驚：比醫生有錢？

打工度假「加分or扣分？」　過來人曝經驗

打工度假「加分or扣分？」　過來人曝經驗

面試被問棘手問題怎麼辦？專家1招扭轉處境

面試被問棘手問題怎麼辦？專家1招扭轉處境

關鍵字：

工程師面試

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面