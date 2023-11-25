他謊報經歷「錄取工程師」6個月被開除　公司氣炸追討19萬工資

▲工程師謊報經歷獲得錄取，不料工作6個月就遭開除，公司還追討19萬元工資。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名溫姓男子日前透過人力銀行應徵軟體工程師，然而他卻把9個月的工作經歷誇大成4年6個月，2022年2月被某公司錄取，但僅6個月就被公司辭退，公司還以他「謊報工作經歷」為由提告，追討6個月間發放的19萬多元工資，不過新北地院法官審理後駁回請求。

根據判決書指出，公司表示，他們透過人力銀行徵求軟體工程師，有明確表示須告知相關工作經歷，然而溫男工作經驗才9個月，卻在人力銀行上誇大成4年6個月，導致他們誤會並通知溫男面試，結果溫男面試時依然沒有坦承，在人事資料表上寫下錯誤的工作經歷。

▲公司指控，溫男完全無法勝任工作，學習態度也不佳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

公司還說，溫男進入公司後，完全無法勝任工作，導致他們只好再請了另外一人頂替溫男，並把對方調往其他單位，結果溫男不是無法勝任，就是學習態度非常不佳，加上他們發現了溫男假造經歷，才決定開除並向溫男提告。公司主張，溫男因為造假經歷才得以獲得工作，要求溫男返還6個月期間的19萬多元工資。

溫男出庭時則供稱，工作經歷是人力銀行沒有更新資料才會顯示錯誤，且他面試時沒有複雜程式問題，也有在資料中寫清楚自己會的相關技能，不料入職後經常要支援雜事，最後被主管隨意辱罵、公司任意調職逼到辭職，認為自己在職期間確實有提供勞務，依勞基法應該拿到該有的薪資。

新北地院法官審理案情，認為溫男儘管是以填寫不實工作經歷得到錄取，但公司若真的覺得工作經歷會影響在職表現，應該在錄取後盡到查證義務，且若認為溫男無法勝任工作，應該在試用期就予以開除，不該等到溫男索討資遣費、非自願離職證明時才開始調查，加上溫男確實有提供勞務，審酌後駁回公司請求。