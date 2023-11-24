科技公司改制「周休3日」！每天上班6.5小時　老闆證實：薪水不變

▲仟溢視訊科技公司突然改變制度，變成周休3日。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

對於一般勞工而言，周休二日是努力工作後能夠好好放鬆的日子。不過廣東深圳一間科技公司為了提高員工效率、創造力，決定開始實施周休三日制，並將上班時間調整為上午10點至下午4點30分，且「薪酬及其他福利不變」，驚人的公告曝光，瞬間讓網友羨慕爆了。

綜合陸媒報導，這間位在深圳的仟溢視訊科技公司15日張貼公告，向公司內員工宣布，為了提高工作效率、創造力，20日開始實施最新的「四天工作制」，且薪酬與其他福利都不變。

仟溢視訊科技公司表示，除了法定的周休二日以外，全體員工每週三都帶薪休假，且公司不鼓勵加班，若有任務在身，經過申請後也可以調休。

▼科技公司調整上班時間，讓許多大陸網友瘋了。（圖／翻攝微博）



此外，仟溢視訊科技公司還將工時縮短，改成上午10點上班、下午4點30分下班，等於每天的工時為6小時30分鐘，驚人的改變曝光後，瞬間引發大量討論。

不少大陸網友留言嗨喊，「你公司能不能做強做大？開幾個到廣西」、「還要人嗎？我可以掃地的」、「還要人嗎？我馬上叫高鐵掉頭」、「公若不棄，布願拜為義父」、「主公，我已經辦理離職手續了，啥時候招人。做了4年多運營了，運營過千萬級別店鋪，不管多遠我第一個跑去。」

對此，公司負責人表示，之所以會進行調整，是因為公司內員工不到10人，且大家在規定時間內，都能把工作完成，因此才會縮短工時、提高員工創造力。