　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

科技公司改制「周休3日」！每天上班6.5小時　老闆證實：薪水不變

▲▼打電腦,寫報告,工作,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲仟溢視訊科技公司突然改變制度，變成周休3日。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

對於一般勞工而言，周休二日是努力工作後能夠好好放鬆的日子。不過廣東深圳一間科技公司為了提高員工效率、創造力，決定開始實施周休三日制，並將上班時間調整為上午10點至下午4點30分，且「薪酬及其他福利不變」，驚人的公告曝光，瞬間讓網友羨慕爆了。

綜合陸媒報導，這間位在深圳的仟溢視訊科技公司15日張貼公告，向公司內員工宣布，為了提高工作效率、創造力，20日開始實施最新的「四天工作制」，且薪酬與其他福利都不變。

仟溢視訊科技公司表示，除了法定的周休二日以外，全體員工每週三都帶薪休假，且公司不鼓勵加班，若有任務在身，經過申請後也可以調休。

▼科技公司調整上班時間，讓許多大陸網友瘋了。（圖／翻攝微博）

▲▼科技公司調整上班時間。（圖／翻攝微博）

此外，仟溢視訊科技公司還將工時縮短，改成上午10點上班、下午4點30分下班，等於每天的工時為6小時30分鐘，驚人的改變曝光後，瞬間引發大量討論。

不少大陸網友留言嗨喊，「你公司能不能做強做大？開幾個到廣西」、「還要人嗎？我可以掃地的」、「還要人嗎？我馬上叫高鐵掉頭」、「公若不棄，布願拜為義父」、「主公，我已經辦理離職手續了，啥時候招人。做了4年多運營了，運營過千萬級別店鋪，不管多遠我第一個跑去。」

對此，公司負責人表示，之所以會進行調整，是因為公司內員工不到10人，且大家在規定時間內，都能把工作完成，因此才會縮短工時、提高員工創造力。

 
ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊
快訊／大陸爆「多重病原」疫情！　疾管署宣布：即起機場戒備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023中國「最具幸福感城市」調查結果揭曉　10座省會城市領銜

情侶半年沒繳錢「還有水用」　水電工一看嚇：全是大樓汙水

男子土製戒指一關燈變寶藍色「海洋之心」　網讚：可以量產了

上海交大學生在餐廳吃出「針頭」　校方：豬打疫苗鬧脾氣斷在裡面

女子在大理洱海脫衣裸泳　圍觀民眾吶喊助威全都錄

解放軍中緬邊境舉行實戰化軍演　檢驗邊境封控及快速機動能力

時隔4年重啟！ 王毅26日出席中日韓三國外長會

紅衣女闖論壇高喊「藥企總監白嫖我14年」　主辦方：私人恩怨

陸「一帶一路」發力衝刺　各省市「一把手」帶隊全球走透透

中國「霸氣女董」就愛國貨！　公司1.3萬員工沒有任何海歸派

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

2023中國「最具幸福感城市」調查結果揭曉　10座省會城市領銜

情侶半年沒繳錢「還有水用」　水電工一看嚇：全是大樓汙水

男子土製戒指一關燈變寶藍色「海洋之心」　網讚：可以量產了

上海交大學生在餐廳吃出「針頭」　校方：豬打疫苗鬧脾氣斷在裡面

女子在大理洱海脫衣裸泳　圍觀民眾吶喊助威全都錄

解放軍中緬邊境舉行實戰化軍演　檢驗邊境封控及快速機動能力

時隔4年重啟！ 王毅26日出席中日韓三國外長會

紅衣女闖論壇高喊「藥企總監白嫖我14年」　主辦方：私人恩怨

陸「一帶一路」發力衝刺　各省市「一把手」帶隊全球走透透

中國「霸氣女董」就愛國貨！　公司1.3萬員工沒有任何海歸派

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

百年不同風采　2023台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

台鋼冬盟首戰投打都不理想　洪總說重話：選手要有自覺

研究：身上有「1味道」恐成蚊子天菜　維生素A衍生物減少叮咬

他好奇「房仲值得挑戰」　鄉民點破頂級關鍵：賺一年吃三年

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

屏東大學「屏大貝Go」化身為募款天使　成為吸睛「金」焦點

PLG爆衝突！國王門神牧倫斯槓上盧峻翔互推怒吼　林書豪忙安撫

快訊／全聯開出千萬發票！只花53元買飲料就中獎　幸運門市曝光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

人比車兇！女業務車頭燈太亮上衣快炸開

她吃火鍋PO照露點餐碼　被惡作劇點190萬元酒菜

中國大學生瘋直播！男猝死女裸露亂象頻傳

3歲孩玩到住院！竟是遭4歲童背後推下樓

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

婚禮上得知新娘懷孕！新郎覺戴綠帽「怒踹女方」

總夢到1株梨樹　他尋樹27年意外找到爸、姊

中國霸氣女董：公司1.3萬員工沒有海歸派

緬甸北部爆軍事衝突　陸使館發緊急提醒

WCBA大場面來了！ 洋教頭砸球被逐...球員惡意犯規板凳直接清空

全球學者齊聚上海「中國學大會」

女子在大理洱海脫衣裸泳 圍觀民眾吶喊助威全都錄

紅衣女闖論壇高喊藥企總監「白嫖我14年」主辦方：私人恩怨

更多熱門

相關新聞

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

新竹一名工程師阿宏（化名）與吳姓女友交往7年，沒想到期間與李姓女子結婚，接著又繼續與吳女維持肉體上的關係，導致吳女被李姓正宮告上法院。新竹地院審理後認為，吳女同樣也是受害人，因此駁回李姓正宮的求償請求。

網紅房間塞爆30位妹子！他驚：比醫生有錢？

網紅房間塞爆30位妹子！他驚：比醫生有錢？

8年級買房靠父母？　他搖頭曝2關鍵：很多都靠自己

8年級買房靠父母？　他搖頭曝2關鍵：很多都靠自己

科技業待膩了「40歲重考醫生」！網點頭　推2選擇更優

科技業待膩了「40歲重考醫生」！網點頭　推2選擇更優

貓監工到一半睡著！工程師嫌椅臭

貓監工到一半睡著！工程師嫌椅臭

關鍵字：

仟溢視訊周休三日科技業工程師

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面