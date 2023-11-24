快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律師

▲柯旻豪為裕隆涉賭案中唯一遭羈押的球員。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

SBL裕隆球隊簽賭案總計9名現役球員涉案，其中曾是上賽季MVP的「柯神」柯旻豪因聽從律師主張，當庭推翻原先認罪的說詞惹毛檢察官，本月18日遭聲押獲准，檢警考量柯的家人已更換律師，希望柯關了將近1周有了不同想法，今(24)日提訊柯前往刑事局，之後再到地檢署複訊。

據了解：柯神當天遭警方登門約談，態度相當配合，全無球場上指揮若定，攻守自如的從容姿態，緊張詢問專案小組成員「如果我配合，是不是可以不用被關」，柯男在應訊過程相當配合，也指證前裕隆助理教練邱繼偉介紹組頭及九洲球版（簽賭網站俗稱）APP，球團內配合打假球的成員幾乎手機都有帳號可直接下注，成為球團涉打假球簽賭案的涉案關鍵證據。

為何應訊如此配合的柯神，晚間送往士林地檢署複訊時卻遭檢察官聲押？原來柯神赴地檢署時，有外界友人請律師到偵查庭陪他應訊，據傳該名律師在柯神接受檢察官詢問時未多做辯護，但堅持要柯神主張，推翻最初遭警方約談警詢時所坦承的自白內容。

柯旻豪當庭決定全盤否認警詢供述內容，讓檢察官驚覺柯男動機並不單純，當庭慎重提醒柯男，「更改自白供述是你的權利，但與其他球員供述不符，你會被認為犯後態度不佳，蓄意狡辯，這對你的官司不利，你清楚嗎？」

由於柯神委任律師堅持要柯男改口供推翻到案初訊自白，檢察官據此認定柯男犯後態度不佳，有明顯串證之虞，18日清晨向法院聲押獲准，也因此成為裕隆球團假球第一個遭羈押鋃鐺入監的球員。