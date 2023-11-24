惡夫妻拐人變豬仔！不給贖金拖去打死　搜出座右銘「富貴險中求」

▲詐團教戰手冊記載「富貴險中求」5字，員警感嘆詐團成員不學無術、思想偏頗。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區30歲男子小胖（化名）在網路看到高薪徵才，今年3月間出境前往緬甸「祥景緹園區」，被詐欺集團逼迫從事電話詐騙，因拒絕配合，詐團轉向小胖家屬要求支付美金5萬元才肯放人，否則就要「拖到山上打死」。家屬憂心小胖遭撕票，除向警方報案，也籌措新台幣60萬元交付詐團，在各方營救團體合作下，小胖總算返台，但已全身遍佈傷痕。檢警蒐證後，今年8月逮獲在台詐團成員朱姓女子及張姓男子。

台中市烏日警分局今年4月間接獲詹姓女子報案，稱其丈夫小胖，今年3月18日出境前往緬甸，家屬4月突然接到小胖電話，指緬甸雇主要他支付5萬元美金才讓他回家，詹女因實在拿不出錢，於是向警方求助。

▲▼檢警拘提朱女到案，查扣教戰手冊、手機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，小胖是在臉書社群看到徵才廣告，稱出境工作可獲高薪及優渥生活條件，於是依網路頁面的聯絡資訊聯繫1名朱姓女子，朱女承諾小胖，到了緬甸工作輕鬆、月入高薪、包吃包住，成功誘騙小胖前往境外工作。

警方追查，朱女（31歲）是詐團成員，負責在台刊登網路徵才廣告，專門誘騙受害者上當出境，另一名張姓男子（31歲），則專門負責安排受害者出國事宜。

檢警查出，小胖出境目的地是緬甸東部城市大其力的「祥景緹園區」，該園區脅迫被害人透過電話詐騙大陸民眾，小胖到了園區後，因拒絕配合詐騙工作，遭詐團海外成員賴姓男子（40歲）及陳姓男子（23歲）拘禁、監控。

由於小胖拒絕配合導致業績不佳，他被賴、陳以延長線捆綁毆打，賴、陳更向小胖家屬要求5萬元美金贖金，並恐嚇若不支付款項，就要將小胖拖到山上打死。其中賴姓男子與身在台灣的朱姓女子，是夫妻檔，在國內外分工合作。

家屬遭受死亡恐嚇，嚇得趕緊向警方報案求助，儘管警方勸說不用交付贖金，但家屬因為擔心小胖安危，仍四處籌措金錢，最後仍籌了新台幣60萬元交給詐團。檢警同步與外交部及民間營救組織合作，向該園區周旋，4月間終於將小胖救出，雖小胖遭受詐團凌虐，背部、四肢都有擦挫傷，所幸沒有生命危險，平安返台。

烏日警分局、中市刑大偵一隊，共組小組報請台中地檢署指揮偵辦，經蒐證多月，在今年8月間拘提朱女，並傳喚張男到案，警方依涉犯人口販運罪嫌移送，檢方複訊後朱女以3萬元交保，並追緝在逃共犯到案。

警方查扣到朱女持有的詐團教戰手冊及手機等贓證物，其中教戰手冊中記載「富貴險中求」5字，讓員警不禁感嘆詐團成員不學無術、思想偏頗。

烏日警分局提醒，民眾對國外工作等相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信詐騙集團所說的話，因而成為詐欺集團共犯，民眾遇有出國工作時，務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館（或代表處）請求協助，若有聽聞親友在國外遇到上述情況，也請立即就近向警察機關報案。