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動漫界蝦皮！「CxC創利市集」交易量成長500%　作者、會員數翻倍

▲▼「CxC創利市集」成立2週年，創作者累積4千名、會員數突破35萬人，交易量成長500%。（圖／翻攝自CxC創利市集）

▲「CxC創利市集」成立2週年，創作者累積4千名、會員數突破35萬人，交易量成長500%。（圖／翻攝自CxC創利市集）

記者林育綾／台北報導

號稱「動漫界的蝦皮」，數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」可讓創作者、漫畫家自行開店，上架作品；也吸引不少知名出版社如蓋亞、尖端、長鴻進駐設置「官方直營店」。平台成立2年多來，作者、作品、會員數量皆翻倍成長，交易量更成長突破500%（5倍），為創作者創造千萬營收。慶祝2周年慶，即日起至11月底還有全站85折優惠，許多會員已大舉囤漫中！

紙本出版市場逐漸萎縮，不過「數位創作內容」蓬勃發展，如今想成為漫畫家、小說家，不一定會餓死，甚至可以創造可觀的營收。「CxC創利市集」就在幾乎沒有額外花費打廣告行銷，單純靠著自然口碑傳播下，累積了亮眼的業績。

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▲▼「CxC創利市集」成立2週年，創作者累積4千名、會員數突破35萬人，交易量成長500%。（圖／翻攝自CxC創利市集）

▲「CxC創利市集」靠著自然口碑擴散，會員數突破35萬，交易量成長5倍，如今也推出APP。（圖／翻攝自CxC創利市集）

「CxC創利市集」創辦人暨執行長陳宏睿說，網友一進入網站，可能會誤以為「CxC」是一個漫畫平台；其實它是一個「數位內容開店平台」，不只是漫畫，而是支援各種數位創意內容的販售和經營；今年也著重協助客戶數位轉型，吸引不少企業及出版單位進駐。

CxC的最大特色，就是「讓創作者能自主開店，自由上架自己的作品」，開放讀者購買支持；還能設計不同等級的訂閱制，例如讀者可以單章節購買，也能長期訂閱，有些作者也推出額外的Bonus、回饋方案來吸引讀者，相當靈活。

由於是自行經營店舖，許多作家也會跟讀者互動、對話、聊劇情，讓讀者倍感親切，使用黏著度更高；不少作者因此也獲得更大的成就感。像是漫畫家蝦米就說，有讀者會透過平台跟她聊故事的感想，讓她體會到更即時的回饋，是以往創作過程沒有的經驗，非常特別。

而上架方式非常自由，時程自己決定，內容也多元，「除非違法，否則CxC不會干涉作者的創作內容」。目前作品雖以漫畫為大宗，但也有小說、商業出版、插圖、攝影作品等，平台也會善用關鍵字功能來分類，像是BL、原創、二創、同人等。今年還首度與金漫獎合作，開設金漫獎專屬店舖，幫作品創造更大的曝光量、銷售效益。

▲▼「CxC創利市集」還與金漫獎合作，開設金漫獎專屬店舖，幫作品創造更大的曝光量、銷售效益。（圖／翻攝自CxC）

▲「CxC創利市集」與金漫獎合作，開設金漫獎專屬店舖，幫作品創造更大的曝光量、銷售效益。（圖／翻攝自CxC）

CxC初步推出企業店試營運服務，對於進駐的企業店來說，也有很多優勢，不僅上架方便，還有收款、促銷等功能，省去自行架設系統、串接、維運費用，等於以超低負擔成本，無痛營運和佈建。預計2024年第3季釋出完整版功能，啟動企業店正式服務，吸引更多內容製作或發行單位加入。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫也分享，其實從前蓋亞也有成立自己的平台，當時是為了推廣性質；但做了幾年發現面臨很大的瓶頸，光是平台的營運成本就難以負荷，因此後來蓋亞直接將作品全數搬移到CxC開店上架，讓旗下的作家也能獲得分潤，形成三贏局面。

▲▼「CxC創利市集」成立2週年，創作者累積4千名、會員數突破35萬人，交易量成長500%。（圖／記者林育綾攝）

▲「CxC創利市集」創辦人暨執行長陳宏睿（中）期望協助更多企業落實「數位轉型」。（圖／記者林育綾攝）

根據統計，「CxC創利市集」成立2年多來，累積瀏覽數突破千萬，每月不重複訪客突破30萬，而會員數超過35萬，開店數（創作者數量）多達4000間店，作品內容累積超過10萬篇。

平台目前以「女性向」作品佔大宗，因此男女用戶比例為4:6，每位用戶每次上線平均停留約7分鐘，也就是大約閱讀一個章節故事的時間。平均客單價為新台幣150元，比去年增長20-30%，總交易量成長更高達500%！

CxC在創作者和讀者的口耳相傳下，口碑及業績穩定成長，更預計開發「聲音模組」，讓讀者未來有機會閱讀「有聲小說」、「有聲漫畫」等；也讓更多聲優老師（配音員）能夠有機會「販賣自己的聲音」，跟創作者共同開創更多機會，這項功能也吸引日本知名動漫企業青睞，目前正積極洽談合作中。

▲▼「CxC創利市集」周年慶全站85折，平台也曾經舉辦年度「創作者大會」，邀請超過百位作者參與交流。（圖／CxC創利市集）

▲CxC曾經舉辦年度「創作者大會」，邀請超過百位作者參與交流經驗。（圖／CxC創利市集）

陳宏睿也說，當創作者達到4千多人，就足以讓這個平台被市場看見；而CxC能夠穩健營運的原因之一，也要多虧台灣的在內容創意上給予很大的尺度和自由空間；當然限制級作品必須依照法規標示，不過在內容上，通常不會干涉，這項優勢是許多國家沒有的，有些國家甚至不能創作有關同性戀、性相關的內容，因此CxC擁有豐富多元的作品，還吸引不少東南亞讀者加入。

為了慶祝「CxC創利市集」成立2周年，即日起至11月30日舉辦「全站85折」優惠活動，累積消費滿1000元，還有機會抽包括Steam Deck和CxC限量周邊商品等好禮，目前已吸引許多會員囤漫，預計能再創造一波亮眼成績。

▼「CxC創利市集」周年慶全站85折。（圖／CxC創利市集）

▲▼「CxC創利市集」周年慶全站85折，平台也曾經舉辦年度「創作者大會」，邀請超過百位作者參與交流。（圖／CxC創利市集）

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