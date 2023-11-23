幹部入民眾黨不分區！藥師公會支持轉向　爆出「用政黨票回饋」聲浪

▲藥師公會日前推薦理事長黃金舜爭取民進黨不分區立委。（圖／藥師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨昨日公布不分區立委名單，藥師公會全聯會秘書長林憶君獲得提名，且排名第7，有很大機會當選。先前爭取民進黨不分區失利的藥師公會理事長黃金舜今（23）日受訪表示，公會內部大家反應激烈，認為這幾年來藥師的表現終於被看到，也想要用政黨票來回饋，言下之意，藥師團體的政黨票可能有很大比例會轉移到民眾黨。

2024大選進入倒數階段，藥界日前力推黃金舜進入民進黨不分區安全名單，但最終民進黨提出的名單中未見藥界代表；反而是民眾黨昨日公布不分區名單有2席藥師，其中藥師公會秘書長林憶君位列第7位。

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黃金舜受訪表示，昨天很多公會內部討論時，許多幹部、會員情緒激動，認為民眾黨有看到這幾年來藥師在防疫表現，不少人表態「政黨票可能很大比例轉移到民眾黨」。甚至建議全聯會要在各地要組後援會，希望全聯會公開呼籲所有會員、幹部及家屬，把政黨票給民眾黨。

▲藥師公會秘書長林憶君獲民眾黨提名不分區立委候選人。（圖／藥師公會提供）

不過，藥師公會政黨票要怎麼走，還要等待國民黨、民眾黨討論藍白合結果，再開常務會議來決定方向。黃金舜說，他個人認為如果藍白合不管合作、分開，都會影響到民眾黨不分區名額，公會內部研判，如果藍白合，民眾黨安全名單應該5席，藍白沒有合，安全名單8~10席。

黃金舜也坦言自己相當為難，他長期在民進黨超過30年，有國策顧問身份，且同時是藥師公會全聯會理事長、台北市台南同鄉總會理事長。黃金舜說，這兩個組織過去都和執政黨比較靠近，尤其台北市台南同鄉總會是民進黨總統參選人賴清德的本命區；但現在幹部進入民進黨不分區安全名單，還是會等待常務會議決議再來決定支持方向。

藥師公會發布聲明指出，在未來的立法院中，非常需要一名專業藥師立委來代表藥界發聲，保障全國藥師 權益和民眾用藥安全和健康。公會除感謝民眾黨對藥師團體的肯定，在疫情間藥師公會發送口罩、快篩以及送藥到府，嘉惠許多民眾，更期盼社會大眾來支持，能夠將林憶君送進立法院，爭取更多藥師權益，推動藥事改革等法案。