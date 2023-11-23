國泰航空全新機上餐出爐！義式料理搭美酒　長程特選經濟艙都能吃

▲國泰航空全新機上餐上線。（圖／國泰）

記者李宜秦／台北報導

國泰航空宣佈與香港本地知名義大利餐廳Pirata推出一系列特色餐膳，主菜包括帕馬火腿豬柳卷配野菌汁、義式辣肉醬貓耳朵麪，另外還能搭配來自義大利Veneto威尼托山區酒莊的DOCG prosecco氣泡酒，全新機上餐現已於從香港出發的指定航班上推出。

國泰航空與義大利餐廳Pirata推出一系列特色餐膳，乘搭國泰航空從香港出發的指定中長途航班之特選經濟客艙乘客，由即日起可享用一系列不斷更新的推廣菜式。

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國泰航空表示，乘客將先品嚐以蔬菜為主的美味前菜，包括「番茄水牛起司伴麪包沙拉」，由兩款分別來自坎帕尼亞及托斯卡尼的義大利經典菜式結合而成。

要品嚐海陸滋味，可以享用以義式經典夏日美食 “Vitello” tonnato 改良的「薄切牛肉配鮪魚醬」，或靈感源自西西里島傳統麪食的精美前菜「鮪魚番紅花米粒沙拉」（Tuna and saffron orzo salad）。

此外，也可以選擇「章魚碎馬鈴薯沙拉」，以番茄、黑橄欖和少許辣椒慢煮過的嫩小章魚，配上微微壓碎的薯泥。

▲長程航班經濟艙可吃到最新機上餐。（圖／國泰）

精選主菜方面，「帕馬火腿豬柳卷配野菌汁」以帕馬火腿包裹豬柳，中間夾上provolone波芙隆起司和鼠尾草；亦可嘗試番茄醬起司雞柳，多汁嫩滑的雞腿肉上鋪滿以香草調味的牛番茄醬和馬茲瑞拉起司。

此外，「義式辣肉醬貓耳朵麪」亦是其中一款精選主菜，將貓耳朵麪與以義大利香腸和辣肉腸煮成的香辣肉醬，味道濃郁。

而義式香草肉卷配番茄醬的靈感來自 Pirata 的招牌 M.M.M 肉丸，由牛肉和豬肉混合製成，配上炒菠菜及滑嫩薯泥，是最義式的滋味。

佳餚需配美酒才能相得益彰，旅客可品嘗一杯來自義大利Veneto威尼托山區酒莊的DOCG prosecco氣泡酒，能為一頓美味佳餚畫上完美句號。

另外，中華航空也推出機上新菜單，本次攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」打造新穎機上料理，全新菜單已於10月正式上線。

華航新一季菜色於台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙/商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，也可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙/商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋的精緻甜點。

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