馬斯克允為加薩提供星鏈！以色列反對：哈瑪斯會用來進行恐怖行為

▲以色列反對馬斯克為加薩提供星鏈服務。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

以色列27日對加薩發動「近3周最大規模」襲擊,導致加薩的通訊和網路幾乎完全中斷。隨後,太空探索科技公司(SpaceX)創辦人馬斯克宣布向加薩國際援助組織提供SpaceX的星鏈(Starlink)服務,卻遭以色列強烈反對。

據CNN報導,以軍27日徹夜猛轟加薩,導致當地最後一家主要網路營運商Paltel的國際線路損毀,加薩陷入通訊和網路幾乎全面中斷的窘境,多家新聞媒體和國際組織紛紛宣布與加薩工作人員失去聯繫,讓加薩宛如一座孤島。

在美國民主黨議員聲稱「切斷與220萬人口的所有聯繫是不可接受的行為」後,馬斯克發文指出,SpaceX將為加薩國際公認的援助組織提供星鏈服務,以便相關組織得以與外界聯繫,但他也坦言「目前還未有任何加薩終端機要求建立連結」。

馬斯克發布消息不久後,以色列通訊部長卡里(Shlomo Karhi)表示,以色列將動用一切手段打擊馬斯克為加薩提供星鏈的行為,因為哈瑪斯將把星鏈當成進行恐怖活動的工具,「也許馬斯克願意以釋放人質作為條件,但我的辦公室將切斷與星鏈的任何關係」。

Israel will use all means at its disposal to fight this.



HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.



Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ