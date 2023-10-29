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馬斯克允為加薩提供星鏈！以色列反對：哈瑪斯會用來進行恐怖行為

▲▼馬斯克。（圖／CFP）

▲以色列反對馬斯克為加薩提供星鏈服務。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列27日對加薩發動「近3周最大規模」襲擊，導致加薩的通訊和網路幾乎完全中斷。隨後，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克宣布向加薩國際援助組織提供SpaceX的星鏈（Starlink）服務，卻遭以色列強烈反對。

據CNN報導，以軍27日徹夜猛轟加薩，導致當地最後一家主要網路營運商Paltel的國際線路損毀，加薩陷入通訊和網路幾乎全面中斷的窘境，多家新聞媒體和國際組織紛紛宣布與加薩工作人員失去聯繫，讓加薩宛如一座孤島。

在美國民主黨議員聲稱「切斷與220萬人口的所有聯繫是不可接受的行為」後，馬斯克發文指出，SpaceX將為加薩國際公認的援助組織提供星鏈服務，以便相關組織得以與外界聯繫，但他也坦言「目前還未有任何加薩終端機要求建立連結」。

馬斯克發布消息不久後，以色列通訊部長卡里（Shlomo Karhi）表示，以色列將動用一切手段打擊馬斯克為加薩提供星鏈的行為，因為哈瑪斯將把星鏈當成進行恐怖活動的工具，「也許馬斯克願意以釋放人質作為條件，但我的辦公室將切斷與星鏈的任何關係」。

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