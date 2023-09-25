高雄翁遭肉圓店水管絆倒　1個月後死亡！老闆過失致死判1年

▲肉圓店老闆忘了收水槽軟管，害老翁摔倒致死遭判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子承租大樓騎樓店面賣肉圓，2020年12月間他在打烊後沒將廚房水槽軟管收好，當天晚上大樓一名林姓老翁（81歲）外出買宵夜不慎被水管絆倒，頭部撞倒鐵門，林翁當下只感覺頭暈，不料隔天就病情惡化失去呼吸心跳送醫，救了1個月後仍宣告不治。法官認為郭男沒收水槽軟管與林翁的死有因果關係，林男有過失，因此過失致死罪判郭男徒刑1年。可上訴。

判決指出，郭男是從2017年起向房東承租大樓騎樓開肉圓店，營業時間從早上6點30分至下午5點，因該處排水系統不良，郭男承租後另行裝設1條軟管排水水管，將店內廚房洗手台、冰箱的廢水，經由店門口及騎樓排放至騎樓前方之排水孔，沒營業時則會把軟管水管收折置於店門口角落處，以避免行人行走時不慎遭水管絆倒。

2020年12月3日郭男打烊後，卻沒有把軟管水管收折存放，當天晚上9點多，住在該棟大樓林姓老翁外出購買宵夜，返家時行經肉圓店前騎樓，左腳不慎遭勾到水管失去平衡，身體左側先撞擊肉圓店鐵捲門後，正面朝下倒地，頭部左眉撕裂傷傷勢，經路人攙扶、協助止血並稍做休息後即行返家。

沒想到隔天上午林翁突然劇烈頭痛後，不久就失去呼吸心跳，送往醫院急救後雖然恢復生命跡象，但仍意識昏迷，持續在加護病房治療，後來在隔年1月10日因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭而死亡。

經過法醫解剖鑑定，認定林翁是12月3日跌倒時，大腦右枕葉底部發生對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹之軸突，形成瀰漫性軸突損傷，但軸突尚未立即、完全阻斷，遲至4日7時許方完全阻斷造成呼吸衰竭、心跳停止，經急救後無法恢復神智，最終因瀰漫性軸突損傷致死。

林翁的家屬將郭男告上法院，法官勘驗監視器畫面，發現林男跨過水管時，水管有明顯拉扯的情況，且林男倒地後，還能回覆路人的詢問，在跌倒前，步伐、步態及身體姿勢都正常，並沒有服用藥物或疾病發作後身體搖晃、傾斜或腳步不穩情形。

法官根據監視器畫面及證人說法加上法醫證詞，認定林翁的死因與水管有因果關係，依過失致死罪判郭男1年徒刑，郭不服上訴，主張林男出門前曾服用安眠藥，可能是藥物副作用造成他外出跌倒，而且他也願意拿出150萬元和解，但家屬要求500萬元，但高雄高分院法官仍認為林翁是踢到排水軟管才跌倒，因此駁回上訴，維持徒刑1年的判決，全案仍可上訴。