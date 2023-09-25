快訊／總統府光雕揭國慶序幕　凱道即日起分階段交管

▲總統府周邊區域今天23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施。（圖／中華民國各界慶祝112年國慶籌備委員會提供，可點圖放大）

記者呂晏慈／台北報導

為配合國慶大會各項慶祝活動，中華民國各界慶祝112年國慶籌備委員會今（25日）說明，總統府周邊區域自9月25日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

慶籌會表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從10月5日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月6日至10日，每日19時至21時30分，與親友一同到府前廣場，觀賞光雕展演。

另外，國慶大會預演活動將於10月7日13時20分於府前展開，周遭區域將自當日11時至17時實施車輛管制，歡迎民眾到總統府前南北廣場觀賞精采表演。

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自10月9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會也提醒，國慶日當日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢，另外，也請受邀觀禮的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往參加活動，避免壅塞造成不便。

▲總統府周邊區域今天23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施。（圖／中華民國各界慶祝112年國慶籌備委員會提供，下圖同）

