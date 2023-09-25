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大陸 大陸焦點 特派現場

新冠後還沒完？　陸病毒學家石正麗警告：極可能爆發另一冠狀病毒

▲▼石正麗。（圖／CFP）

▲石正麗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名病毒學家、武漢病毒研究所專家石正麗今年7月發表一篇研究警告，未來極有可能出現另一種冠狀病毒。今年58歲的石正麗是現任中國科學院武漢國家生物安全實驗室副主任，中國科學院高致病性病原及生物安全重點實驗室主任，專業醫學期刊《中國病毒學》主編。

據《南華早報》24日報導，石正麗在與同事撰寫的一篇論文中警告說，世界必須為像冠病一樣的疾病做好準備，「如果冠狀病毒導致以前出現過疾病，那麼有很大可能也會導致未來的病毒爆發。」

在這項研究中，石正麗及其團隊評估了40個冠狀病毒種類的人類溢出風險，並將其中一半評為「高風險」。有六種已被發現，會產生能傳到人類的疾病。另有證據顯示，另外三種也會引發疾病，或是傳到其他動物物種。

研究警告說 ，「幾乎可以肯定未來將會出現疾病，而且很可能再次出現（冠狀病毒）疾病。」

這篇論文於今年7月發表在英文期刊《新興微生物與感染》（Emerging Microbes & Infections）上，但本月才在大陸社交媒體上引起關注。

報導分析，部分原因可能是這項研究不是用中文寫的，但大陸疾病預防控制中心的一名科學家表示，這也反映出在大陸突然取消冠病「清零」政策後，人們希望擺脫這個話題。

美國《紐約時報》2021年報導曾形容，石正麗是中國科學進步的象徵，是處於新興病毒研究前沿的「蝙蝠女俠」。

不過，新冠疫情2020年席捲全球後，石正麗所在的武漢病毒研究所被質疑是冠狀病毒的來源。她因此備受矚目，對此石正麗接受採訪時曾說，美國前總統川普應為他聲稱冠病病毒來自她的實驗室道歉。

根據公開資料顯示，石正麗1987年獲武漢大學遺傳學專業學士學位，1990年獲中科院武漢病毒所病毒學碩士學位，2000年獲法國蒙彼利埃第二大學病毒學博士學位。

2018年7月，石正麗作了一個公開演講，主題是「追蹤SARS來源」，講述了自己在雲南山洞中尋找蝙蝠，溯源SARS病毒的經歷。

石正麗自2004年，開始從事野生動物如蝙蝠病毒的研究工作，主要研究蝙蝠攜帶的、與人畜健康相關的新興傳染性病毒如SARS冠狀病毒、尼帕病毒、伊波拉病毒、漢他病毒的分子流行病學及其跨物種感染的分子機制的研究。

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