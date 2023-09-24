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中華隊亞運男游泳200混決賽第6名　王星皓：期許未來更上一層樓

▲杭州亞運男子混合式決賽，王星皓出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲杭州亞運男子混合式決賽，「中華泳將」王星皓出賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／杭州報導

「中華泳將」王星皓今（23）日順利挺進男子200公尺混合式決賽，以2分00秒15成績，排名第六。由於這次對手十分強勁，「亞洲蛙王」覃海洋、大陸東京奧願金牌得主汪順和日本國手瀨戶大也。王星皓受訪表示，可以游在他們（高手）旁邊很好，之後有學習研究的機會，未來會繼續努力，以下一屆奧運為目標，希望打敗今天場上的對手。

杭州亞運游泳項目今日登場，連兩屆世大運奪牌的王星皓率今上午在200公尺混合式預賽，被分在第二組，奮力游出2分0秒62成績，獲得分組第2，最終全部四組預賽游完，王星皓以總排第5成績晉級決賽，

面對今晚決賽強勁對手，王星皓壓力並不小。比賽一開始，奪得東京奧運金牌的大陸泳將汪順全程領先，另一名大陸選手「亞洲蛙王」覃海洋保持第二名速度，日本國手瀨戶大也緊咬第三順位。

位於第二賽道的王星皓，全程奮力向前，最終以2分00秒15成績，排名第六。地主隊汪順以1分54秒62勇奪金牌並打破亞洲紀錄，大陸選手覃海洋、日本選手瀨戶大分別奪得銀、銅牌。

▲杭州亞運男子混合式決賽，王星皓出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲王星皓期許自己未來的成績更上一層樓。（圖／記者林敬旻攝）

賽後受訪，談及對於自己今天表現？王星皓說，十分享受這場比賽，早上預賽心情反而比較緊張，因為不想被排除在前八強之外，當確定進入決賽後，放膽全力衝刺。

王星皓進一步說，「今天比賽比較急促，所以要給自己很好準備時間，原本希望可以達標，就是銅牌。但是今天能游在他們（高手）旁邊很開心，也不會覺得成績不好。」

談到這次同場競賽選手實力？王星皓堅定的說，「回去鑽研他們技術，先以打下一屆奧運為主，奧運有達標，就再較量一次。」

他也立下個人目標，「下一次挑戰就是打敗他們！以前都是以挑戰者身份去面對所有比賽，以今天亞運的名次為基準，下次要更上一層樓。」

今晚中華隊「仰式王」莊沐倫於今晚20時47分出征男子100仰決賽，今天上午他分在第四組，游出55秒06好成績，名列分組第3，最終總排第7晉級決賽，稍早在100公尺仰式決賽以54秒88，排名第7。

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