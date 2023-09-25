人夫偷吃摩鐵開戰3次　小三酸「條件差又沒錢」下秒自打臉

記者黃翊婷／綜合報導

屏東沈姓人妻指控，陳姓照服員去年3月開始協助照料高齡的婆婆，卻與她的丈夫發生婚外情，憤而提告求償50萬元；陳女雖然承認發生過3次性行為，但反控是人夫苦苦糾纏，「條件不好又沒有錢，根本不想跟他有關係」。屏東地院簡易庭法官審理後，發現陳女曾舒服躺床讓人夫拍裸照，不像是被迫發生性行為，最終判她應賠償正宮20萬元。

▲陳女嫌棄人夫沒錢，但承認與對方發生3次性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

沈女在判決書中主張，與丈夫結婚多年，原本家庭生活美滿，因為高齡80歲的婆婆雙眼失明，有長照需求，所以在2022年3月向相關機構申請居家長照服務，被派來的人員就是陳女，沒想到陳女明知丈夫已婚，仍與丈夫發生婚外情。

沈女表示，她發現有異之後，留心觀察果然揪出證據，丈夫也坦承與陳女交往、同遊，甚至相約汽車旅館發生性行為，她大受打擊，終日以淚洗面，憤而決定對陳女提告求償50萬元。

陳女則辯稱，是沈女的丈夫一直糾纏，她曾要求不要聯絡，但對方不予理會，「他的條件不好，又沒有錢，根本不想跟他有關係，是他糾纏不放，去汽車旅館的次數只有3次，他很高大，（我）沒有辦法拒絕，半推半就才發生性行為，事情是他造成的，（我）不須負賠償責任。」

不過，屏東地院法官檢視證據，發現陳女雖然辯稱是遭到糾纏、被迫發生性行為，但在證據照片中，她以手枕著頭，裸體舒服躺在床上，並未面露不悅或驚恐神色，如果不是與人夫交好，享受魚水之歡，又怎麼會讓對方拍下這樣的裸照。

法官表示，考量到沈女與陳女的經濟能力皆不優渥，但有足夠勞動能力，彼此差距不大，經衡量之後，判陳女應賠償沈女20萬元較為適當，全案仍可上訴。