飯前1飲品「有助調節血糖」！醫師曝超多功效：嘴破也會改善

▲李思賢表示，飯前、飯後飲用蘋果酸，有助於調節血糖、胰島素水平。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在的人習慣大魚大肉，不少代謝疾病可能會跟著找上門。對此，家醫科醫師李思賢透露，如果在飯前飲用蘋果酸，可以幫助調節血糖、胰島素的水平，且這種飲品功效眾多，甚至可能對部分口腔疾病有幫助，功效相當不錯。

李思賢在臉書粉專上分享，蘋果酸是一種酸味物質，最早是18世紀從蘋果中萃取出來，不過除了蘋果以外，葡萄、山楂等物也有包含這種成分，這類成分是天然的去角質劑，所以也被廣泛運用在保養品當中，改善皺紋、細紋以及毛孔的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了對肌膚有用以外，李思賢還說，有研究指出「蘋果酸可以『鹼化』尿液」，提高尿液的PH值，讓腎結石更不容易形成，因此有預防或是治療腎結石的效果。

▲李思賢表示，雖然蘋果酸存在於多種天然水果當中，但為了避免攝取過多果糖，還是建議從蘋果醋、保健品中攝取。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



李思賢也說，蘋果酸是檸檬酸的前驅物，有助預防腎臟結晶的形成。此外，李思賢提到，蘋果酸據說有軟化膽結石的功效，若與鎂離子一起服用，有助於溶解膽結石、緩解膽囊疼痛的效果。

李思賢介紹，蘋果酸還可以抑制細菌生長，可能對口腔部分的疾病有幫助，他有位患者喝了蘋果醋以後，長年無法癒合的嘴破也有所改善。李思賢補充，除了以上的功用以外，蘋果酸還可以調節血糖、胰島素的水平，因此無論是飯前、飯後喝一杯，都可以輔助糖尿病、肥胖的控制，功效十分多元。

不過，李思賢建議，雖然蘋果酸存於許多水果當中，但為了避免攝取過多果糖，最好還是從蘋果醋、保健品當中攝取，而蘋果醋與水的比例最好是1：20，才不會太過嗆喉，如果更懶的話，也能直接買蘋果酸來達到保健功效。